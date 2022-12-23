Keskinoğlu satışı Abalıoğlu’na liderlik yolunu açıyor

Ege Bölgesi'nin en önemli markalarından biri de Keskinoğlu'dur. Dede İsmail Keskinoğlu'nun 1900 yılında doğduğu Yunanistan'ın Drama kasabasına bağlı Ravika Köyü'nden göç ederek Akhisar'da kurduğu Keskinoğlu Şirketler Grubu, beyaz et sektöründe bir dev haline geldi. İzmir-İstanbul yolu üzerindeki Akhisar'dan geçenler sıra halindeki Keskinoğlu tesislerini görmüşlerdir. İsmail Keskinoğlu'nun bir kaç tavukla başladığı yatırım serüveninin sonunda Keskinoğlu Grubu, maalesef ekonomik anlamda zora düştü. Konkordato ilan etti. Ardından da hisselerin yüzde 99.4'ü Ziraat Bankası'na geçti. Banka, Keskinoğlu'na çok önemli yatırımlar yaptı ve markayı tekrar ayağa kaldırdı. Şirketin bu yıl sonundaki ciro hedefi 6 milyar lira seviyelerine yükseldi.

SATIŞTA İPİ LEZİTA GÖĞÜSLEDİ

İşte Ziraat Bankası'nın ayağa kaldırdığı Keskinoğlu için önceki gün çok kritik bir gündü. Banka, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızcılık İşletmeleri A.Ş'deki payı için İstanbul'da ihale yaptı. 1 milyar 550 milyon liralık muhammen bedel üzerinden başlanan satış ihalesinde bir sürpriz yaşandı.

Türkiye ve dünyadan çeşitli kuruluşların ilgilendiği Keskinoğlu'nun satışında ipi Ege ve İzmir'in önemli firmalarından Abalıoğlu Lezita Gıda A.Ş. göğüsledi.

Satış banka yönetimi ve Rekabet Kurulu onayının ardından resmileşecek.

ABALIOĞLU KARDEŞLER 3 KOLDA

Denizli'nin duayen işadamı Orhan Abalıoğlu, sağlığında şirketlerinin önemli bölümünü İzmir'e taşımıştı. Orhan Abalıoğlu'nun 2019'daki vefatının ardından çocuklarından Ender Abalıoğlu, grubun yumurta ve kültür balıkçılığı tesislerini devraldı. Şu anda yoluna Abalıoğlu Çiftliği markasıyla devam eden Ender Abalıoğlu, tesislerin büyük bölümü Denizli'de olduğu için İzmir'den tekrar bu kente taşındı. Yine kardeşlerden Baha Abalıoğlu ise, yağ ve yem fabrikalarını aldı. O da Abalı Yağ markası üzerine yoğunlaştı. Lezita markasını devralan ise, Abalıoğlu Lezita Gıda A.Ş'de ise, en büyük hisse Ergun Abalıoğlu'nun oldu. Keskinoğlu'nu satın alma aşamasına gelen şirkette Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ergun Abalıoğlu'nun yüzde 50 hissesi bulunuyor. Bu şirkette abla Filiz Abalıoğlu'nun ise yüzde 35 civarında payı var. Ender Abalıoğlu'nun da bu şirkette payı yüzde 15 civarında.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Yıl sonu cirosunu 10 milyar TL'ye çıkarmayı hedefleyen Abalıoğlu Lezita, 6 milyar lira ciro hedefleyen Keskinoğlu'nu da devralması halinde beyaz et sektöründe Türkiye lideri olmayı hedefliyor.

Çünkü hem tonaj hem de ciro anlamında rakiplerini geride bırakması bekleniyor ancak rakiplerinin de yatırımları sürdürdüğü de dikkate alındığında bunun keskin bir liderlik olmayacağı anlaşılıyor.

Keskinoğlu'nun 2 bin-2 bin 500 çalışanı var. Abalıoğlu Lezita'nın ise 3 bin 500 civarında. Bu satın almayla ortaya 6 bin çalışanı bulunan bir dev çıkmış olacak.

KESKİNOĞLU MARKASI YAŞAYACAK

Abalıoğlu Lezita, devir olması halinde Keskinoğlu'nun beyaz et marka ve tesislerinin yanı sıra yumurta ve Ravika zeytinyağı tesislerini de devralacak.

Görüştüğümüz Abalıoğlu Lezita yetkilileri, Keskinoğlu markasının korunacağını ve Lezita markasının yanı sıra Keskinoğlu markasıyla da sektörde yer alacaklarını söyledi. Bu durumda Ender Abalıoğlu, kendi markası Abalıoğlu Çiftliği'nin yanı sıra yüzde 15 hissesi olduğu bu şirkette de Keskinoğlu markasıyla yumurta sektöründe faaliyet gösteriyor olacak. Umarız, bu satışı hem Ege hem de Türkiye için yeni yatırım ve istihdam müjdeleri takip eder.