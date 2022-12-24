Devlet hazırladı... İzmir de güç birliği şirketini kurdu

İzmir, Türkiye'nin en önemli limanlarına sahip bir lojistik üssü. Bu yüzden kentte lojistik sektörünün gelişmesi demek İzmir'in de büyümesi demek. İşte bu açıdan üzerinde yıllardır çalışılan çok önemli bir projede sona yaklaşıldı. Devlet Kemalpaşa'da kurulacak lojistik köy için çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü için altyapıyı hazırlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki 133 adet taşınmazı, Ticaret Bakanlığı'na tahsisinin tamamlandığını açıkladı.

50 MİLYON LİRA SERMAYE

Devlet bu süreci yürütürken sizlere, İzmir'deki önemli bir gelişmeyi aktarmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan lojistik köyünü ve TIR gümrüğünün işletme hakkını devralacak şirket için İzmir'de büyük bir güç birliğine imza atıldı. Valilik, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri, ortaklaşa 'İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi TIR Gümrük İşletmeleri A.Ş'yi resmen kurdu. Önceki gün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanına göre 4 kurum, şirkete 12.5 milyonar lira vererek toplam 50 milyon lira sermaye koydu.

İŞTE YÖNETİME GİREN İSİMLER

Şirketin yönetim kurulunda Vali Yavuz Selim Köşger, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, Vali Yardımcıları Faik Arıcan ve Ünal Çakıcı yer aldı. Lojistik köyü işletecek bu şirket, gümrük binasını da inşa edecek. Devlet ile İzmir'de Valilik ve özel sektörün oluşturduğu güç birliğinin oluşturacağı sinerji İzmirliye kazandıracak.

ANLAYIŞ FARKI ORTAYA ÇIKTI

Devlet, Kemalpaşa Lojistik Köyü ile İzmir ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu yatırım aynı zamanda devletin, İzmir iş dünyasına duyduğu güveni de gösteriyor. Neticede dev bir alan altyapısı hazırlanarak İzmir iş dünyasının çoğunluk hissesine sahip olduğu bu şirkete işletilmek üzere verilecek. Bu olay bize, İzmir'de geçtiğimiz aylarda yaşanan Meslek Fabrikası binasıyla ilgili yaşanan krizi hatırlattı.

SOYER İZMİRLİLERE VERMEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası'nın tarihi binalarını mesleki eğitim vermek için isteyen İZTO ve EBSO'ya vermemişti.

Onun yerine bir tarım üniversitesi kuracaklarını vadeden İstanbullu bir işadamına ait Adıgüzel Vakfı'nı tercih etmişti. O üniversitenin kuruluşuyla ilgili bugüne kadar hiçbir ses çıkmazken diğer yandan Lojistik Köy'de finale doğru hızla gidiliyor. Oysa o binalar İZTO ve EBSO'ya verilseydi belki de orada mesleki eğitim çoktan başlamıştı.

DUYARLILIK GÖSTERİLMEDİ

Bu iki olay İzmirliye ve İzmir iş dünyasına hükümet ve belediye arasındaki bakış farkını da ortaya koymuş oldu. Eğer hükümet, böylesine dev bir alanı İzmir Valiliği ve odaların kurduğu şirkete değil de Soyer gibi İstanbul'dan tercih ettiği birilerine verseydi, İzmir'de kıyamet kopardı. Ancak, maalesef İzmir'in tarihi Meslek Fabrikası binasının İstanbullulara verilmesine karşı kentte gerekli duyarlılık gösterilmedi. Umarız Soyer de o bina için yanlıştaki ısrarından vazgeçer...