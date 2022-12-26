İzmir’de belediyeler personele çalışıyor!

İzmir'deki belediyeler ve bağlı şirketlerinin borçlarının bilançosunu sizlerle geçtiğimiz günlerde haber olarak aktardık. Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen rakamlara göre kentte en borçlu ilçe belediyesinin, şirketleriyle birlikte 1 milyar 373 milyon lira borcu olan Çiğli Belediyesi olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada yer alan Menemen Belediyesi'nin borcu da 934 milyon lirayı buluyor. Karşıyaka Belediyesi'nin 556, Gaziemir'in 506 ve Buca'nın 497 milyon lira borcu var...



İŞTE REKORTMEN BELEDİYELER

Bu arada ilçe belediyelerinin şirketleriyle birlikte toplam personel sayısı da belli oldu. Buna göre en fazla çalışan Karşıyaka Belediyesi'nde var. 347 bin nüfuslu ilçede 2 bin 536 belediye personeli bulunuyor. 452 bin nüfuslu Bornova'da ise bu sayı 1986.

193 bin nüfuslu Menemen'de 1969, 336 bin nüfuslu Konak'ta 1954, 517 bin nüfuslu Buca'da 1883 personel yer alıyor. 296 bin kişinin yaşadığı Bayraklı'da ise, bu sayı 1732 iken 209 bin nüfuslu Çiğli'de 1732.



GENÇLER İŞ BEKLİYOR AMA

Onlarca şirketi olan birçok devasa holdingte bile İzmir'deki belediyeler kadar çalışan yok. Belediyeler kanun gereği bütçesinin yüzde 40'ını geçecek şekilde personel çalıştıramıyor ancak bunu şirketleri üzerinden fersah fersah aşıyorlar. Eş, dost, akrabaların yanı sıra siyasi emellerle eleman alımı yapıyorlar. Parlak beyinli birçok genç iş ararken belediyeler adeta maaş dağıtmak için birer arpalık olarak kullanılıyor. Sonuçta bugün İzmir'de birçok belediye neredeyse personel maaşını ödemekten başka hizmet ve yatırım yapamıyor. Birilerinin eş-dostakrabasının parasını İzmirliler olarak biz ödüyoruz. Sonuçta da olan yine hizmet alamayan biz İzmirlilere oluyor.



Memnuniyeti bile 714 bine ölçtürüyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir halkının parasını harcama konusundaki savurganlığını bu köşede çok yazdık.

Soyer şimdi ilginç bir ihale daha yaptı. Büyükşehir Belediyesi, İzmir merkez ilçelerde yaşayan vatandaşlara yönelik memnuniyet ve beklenti anketi yaptırmak için ihaleye çıktı. "Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile ilgili merkez ilçelerde ikamet eden vatandaşlara yönelik beklenti ve memnuniyet araştırma hizmeti" adı altında, pazarlık yani davet usulüyle yapılan ihaleyi Bayraklı merkezli Bitra Teknoloji isimli firma 714 bin 850 liralık teklifiyle aldı.



AMAÇ PARA KAZANDIRMAK MI?

Ancak sektörde bu ihalenin, bu şirket üzerinden CHP'nin anketçisi olarak bilinen Erdal Akaltun'a ait Bupar Araştırma şirketine verildiği konuşuluyor.

Böyle bir ihaleye ihtiyaç var mı yoksa sırf birilerine para kazandırmak için mi böyle bir ihale yapılıyor, orası tartışılır. Bu arada Soyer'in kendisiyle ilgili memnuniyeti ölçtürürken bile bizim paramızı kullanması da oldukça ilginç. Demek ki "Ben belediye başkanı olmak için doğmuşum" diye boşuna söylemiyor.

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