CHP’de yeni İl Başkanı’nın ‘Maybach’i

CHP İzmir İl Başkanlığı'na getirilen Şenol Aslanoğlu, iş dünyası kökenli bir isim. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketleri var. Maddi durumunun da iyi olduğu belirtiliyor.

Tabii, 5-6 ay öncesine kadar hiç adının geçmediği bir göreve atanınca tüm mercekler üzerine çevrildi. CHP içinde Aslanoğlu'nun Mercedes Maybach marka aracı olduğu yönündeki söylentiler bizlerin kulağına kadar geldi. Maybach araçların fiyatları modeline göre 15-20 milyon lira seviyelerinde.

Tabii, "İsminde 'halk' kelimesi olan bir partinin il başkanının böyle 15-20 milyon liralık bir arabası var ise, bomba haber olur" dedik ve konuyu araştırdık.

"MERCEDES E-200'ÜM VAR"

Sorduğumuz kaynaklar, "Evet biz de duyduk ama kesin bilmiyoruz" cevabı verdi. Sonunda kendisini arayıp doğrudan sormaya karar verdik. Sorumuzu gayet hoşgörü ile karşıladı ve Maybach'inin değil Mercedes E-200 marka bir arabasının olduğunu söyledi. "İsterseniz fotoğrafını da gönderirim" dedi. Ayrıca "Yaptığımız hiçbir şeyden utanmıyoruz, utandığımız hiçbir şeyi de yapmıyoruz" diye de ekledi.

2020 model Mercedes E-200 fiyatları 2.5 milyon lira civarında. Söz konusu söylenti ile ilgili bu bilgilerin kayıtlara geçmesi için burada aktarmak istedik.

YÖNETİCİLERİN KARNESİ TUTULACAK!

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilk resmi il yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. Aslanoğlu, toplantıda yönetimde bir revizyon olacağını aktardı.

Yeni bir il başkanı olarak göreve başlamışsa, çalışacağı isimleri seçmesi de doğal karşılanmalı.

Aslanoğlu'nun dünkü toplantıda il yöneticilerine sosyal medya kullanıma yönelik de uyarıda bulunduğu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımları il yönetimi tarafından yeterince beğenilip paylaşılmıyor.

Bu kapsamda da herkesin karnesini tutacağız" dediği kamuoyuna yansıdı.

SOYER SİTEMDE BULUNMUŞTU

Başkan Tunç Soyer de İl eski Başkanı Deniz Yücel görevi bırakmadan önce katıldığı il yönetim kurulu toplantısında kendisi ve belediyenin paylaşımlarının il yöneticileri tarafından beğenilip paylaşılmadığı yönünde serzenişte bulunduğu da ifade edilmişti.

Bunun üzerine Aslanoğlu'ndan da böyle bir çıkış gelmesi ilginç oldu. Dün görüşmüşken kendisine bunu da sorduk. "Biz sadece bunun değil tüm çalışmalarımızın karnesini tutacağız. Sonuçta bir dijital dünya var, paralel bir evren var. Biz o evrende de partimizi büyüteceğiz. O yüzden partimizi nasıl büyüteceğiz? İl yönetimimizle büyüteceğiz, ilçe yönetimimizle büyüteceğiz, belediyemizle büyüteceğiz. Biz o sahada olacağız. Nasıl olacağız, yaptıklarımızı halka anlatarak olacağız" dedi.

'BAŞARIYI BÖYLE ÖLÇECEĞİZ'

"Karne tutma" kelimesinin bir tehdit gibi de algılanabileceğini ifade ettiğimizde, "Niye tehdit edeyim? Bu görevi dün Deniz Yücel yapıyordu, bugün ben yapıyorum. Yarın da başka bir arkadaş yapacak. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Deniz Yücel göreve geleli 5 yıl geçti. Bu kadar kolay bir yıl sonra da ben gitsem bir başka biri gelecek. Ancak her bulunduğumuz yerde sistemler kuracağız. Çalışmalarımızı ilk önce bir sayısal veriye dökeceğiz. Bu şekilde hepimiz birbirimizin çalışmasını takip eden bir yerde olacağız. Başka türlü başarıyı nasıl ölçelim?" diye konuştu. Yücel'den sonra CHP İl yönetiminde çok farklı bir yönetim anlayışı göreceğiz anlaşılan...