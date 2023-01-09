Dervişoğlu’ndan Kırkpınar ve Çıray’a karşı flaş hamle

İyi Parti İzmir'de Çiğli, Bayraklı, Bornova, Ödemiş, Gaziemir, Karaburun ve Foça'nın ardından Bayındır'dan da il başkan adayı Sinan Bezircilioğlu'na destek açıklaması geldi. Bu da kongrede görevi bırakacak İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın desteklediği Bezircilioğlu hakkında "Kazanmaya doğru gidiyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Dün akşam üzeri bu köşeyi kaleme almak için bilgisayarın başına oturduğumuzda biz de böyle bir yorumda bulunacak ve Kıkrpınar ile Çıray'ın İzmir'de önünü kesmeye çalıştığı TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun kaybetme ihtimali doğdunu yazacaktık. Ancak daha yazımızı bitirmeden İyi Parti'de kartların yeniden karılmasını sağlayacak bir gelişme yaşandığı bilgisini edindik.



ÜLKÜ DOĞAN ADAY OLUYOR

İyi Parti İzmir'de 4 adaydan Öztürk Keskin, Müsavat Dervişoğlu'na yakınlığıyla biliniyordu. Dervişoğlu'nun Keskin veya adaylığı gündemde olan Emre Eryıldıran üzerinden çalışma yapacağı kaydediliyordu.

Bize ulaşan son dakika bilgisine göre ise, Dervişoğlu'na yakın bir başka isim olan Avukat Ülkü Doğan da aday olma kararı aldı. Ülkü Hanım'ın bugün adaylığını açıklaması bekleniyor. Dervişoğlu'nun Bezircilioğlu'na doğru dönen tabloyu tersine çevirmek için bu hamleyi yapıp milletvekili adaylığı isteyen Ülkü Doğan'ı sahaya çıkmaya ikna ettiği ifade ediliyor.

MHP Balçova eski Başkanı olan Doğan'ın milliyetçi kökenli delege üzerinde karşılığı olduğu ve bu nedenle İyi Partili delegelerden destek alabileceği kaydediliyor.



KONAK, BUCA VE KARABAĞLAR

8 ilçe Bezircilioğlu'na desteğini açıklarken Doğan'a ise, Karabağlar, Buca ve Konak ilçe teşkilatlarının destek açıklaması yapacağı kulislerde yoğun olarak konuşulmaya başlandı. Bu durumda dengeler tamamen değişmiş olacak. Hatta bu hamle için teşiklatta görüştüğümüz bazı isimlerden "Müsavat Dervişoğlu, Kırkpınar ve Çıray'ı bir hamlede mat etti" yorumu yapanlar da oldu. Ancak Bezircilioğlu'nun şu ana kadar gördüğü destek gözönüne alındığında bunu şu aşamada söylemek çok yanlış olur.



DİĞER ADAYLAR BİRLEŞİR Mİ?

Ülkü Doğan'ın sahaya çıkması diğer adaylar Şakir Genç, Oğuzhan Yar ve Öztürk Keskin'in ise, tek başına seçimi kazanma şansını da büyük oranda bitirdi.

Kulislerde bu 3 adayın ancak birleşmesi halinde Doğan ve Bezircilioğlu karşısında bir güç olabilecekleri kaydediliyor.



Bezircilioğlu: Sıkıntı yok

İyi Parti İzmir'de Ülkü Doğan'ın adaylığının gündeme gelmesinden birkaç saat önce görüştüğümüz Sinan Bezircilioğlu ise, kendinden emin bir tablo çizdi. Kendisine destek vereceğini açıklayan 8 ilçenin delege sayısının toplam il delegesi sayısının yarısı civarında olduğunu savunan Bezircilioğlu, "Biz teşkilatımızın teveccühü ve teşviğiyle yola çıktık. Gidişatta bir sıkıntı yok.

Bunun yanında bizlere destek veren ancak siyaset gereği bunu henüz açıklamamış ilçeler de var" diye konuştu. Bezircilioğlu'na kendisinin merkez sağa yakın olduğu ve şu an il kongresi öncesi yaşananların merkez sağcılar ile milliyetçi kökenliler arasındaki bir mücadele olduğu yönündeki değerlendirmeleri sorduk. Kendisinin de Türk milliyetçisi olduğunu ve 9 Işık Doktrinini ve Nihal Atsız'ın kitaplarını okuyarak büyüdüğünü anlatan Bezircilioğlu, "İyi Parti'de tüm Türk milletini kucaklayacak bir yapı olsun ve iktidara yürüyelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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