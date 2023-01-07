Büyük skandalda Buğra Gökçe’ye kınama, diğerlerine suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandala dönüşen "Tam adaptif trafik yönetim denetim ve bilgilendirme sistemi" ile ilgili çok konuşulacak gelişmeler yaşanıyor.

Sayıştay'ın sağlıklı olarak çalıştırılamayan sistemle ilgili kamunun 22.4 milyon lira zarara uğratıldığını rapor ettiği skandalla ilgili sorumluların yargıda hesap vermesi için iki koldan harekete geçildiği bilgisi edindik.

ŞOK RAPORU YENİ ASIR DUYURDU

Sayıştay denetçileri, 2021 yılı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yaptığı denetimlerde bir türlü sağlıklı çalıştırılamayan sistemle ilgili şok tespitlerde bulunmuştu.

Bunu biz de Yeni Asır Gazetesi olarak yaptığımız haberle duyurduk. Sorgu raporuna göre, kamunun 22 milyon 434 bin lira zarara uğratıldığı vurgulayan Sayıştay denetçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 2012'de ihale edilen ve 53 milyon 874 bin lira bedelle Çek AZD Praha S.R.O - Cross Zlin A.S. iş ortaklığına verilen işte, parası ödenen birçok imalat kalemlerinin teknik şartnamelere uygun yapılmadığını tespit etti.

SORUMLULAR TEK TEK SAYILDI

Raporda, teknik şartnameye aykırılıklara rağmen projeyle ilgili geçici kabulün 18 Ağustos 2017'de gerçekleştiği ve yapılan işlerin tamamının teknik şartnamelere uygun olarak yapıldığının kabul edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca 9 Mart 2021 tarihinde kesin kabulün 2 komisyon üyesinin şerh beyanıyla imzalandığı ifade edilirken bu nedenle kesin ve geçici kabul komisyon üyelerinin de şerh beyanı verenler hariç bunda sorumlu olduğu vurgulandı. Sorgu raporunda oluşan kamu zararıyla ilgili gösterilen sorumlular listesinde dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökçe, o dönem şube müdürü olan eski Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, şube müdürü Mustafa Karaova gibi isimlerin de gösterildi. 2 Ocak 2022'de yayınladığımız söz konusu haberde bu 22 milyon 474 bin liralık zararın bugünkü değerinin 130 milyon lira olduğu yönündeki değerlendirmeleri de aktardık.

TEFTİŞ KURULU İNCELEDİ

Yeni gelişme ise şu: Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu bu proje ile ilgili detaylı inceleme yaptı. Kurul tarafından şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başlayan dönemin genel sekreteri Buğra Gökçe'ye 'kınama' cezası verilmesi kararlaştırıldı. Diğer sorumlular hakkında adli soruşturma yürütülmesi ile ilgili prosedürün işletilmesi için İzmir Valiliği'ne yazı gönderilme kararı alındığı belirtildi. Soyer'in kurul kararını onayladığı ifade edildi. Öte yandan Sayıştay'da da bununla ilgili raporda sorumlu tutulan Buğra Gökçe dahil tüm isimlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili harekete geçildiği de edindiğimiz bilgiler arasında yer aldı.

MURAT AYDIN'A ÇİZİK!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı için Genel Merkeze önerdiği Murat Aydın'ın hala atanmaması nedeniyle stres içinde olduğunu dün yazdık. Kendisine bugün bir kötü haberimiz daha var. Bize yine güvenilir kaynaklardan ulaşan bir bilgiye göre, Aydın'ın ismi Genel Merkez'de tamamen çizilmiş. Bu süreçte Genel Merkez'e Murat Aydın'ın aleyhine yapılan bir çok enformasyonun etkili olduğu belirtiliyor.