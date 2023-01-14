Yeni Asır habercilikten taviz vermeyecek

Yeni Asır, 128 yaşında. 3 asra tanıklık etmiş Türkiye'nin en köklü gazetesiyiz. Bu bölgenin de tartışmasız en güçlü yayın organıyız.

Bugüne kadar habercilikten hiçbir şekilde taviz vermedik, vermeyeceğiz de...

İzmir ve Ege'de gerçekleri en gür sesle gündeme getiren bir basın kuruluşuyuz.

Sizlere dün bu köşede CHP'nin yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile yaşadığımız 'Maybach' diyaloğunu anlatmıştık.

CHP içinde Aslanoğlu'nun Mercedes'in 15-20 milyon liralık modellerinden "Maybach" marka arabası olduğu yönündeki söylentileri arayıp bizzat kendisine sorduk.

Kendisi de "Hayır Maybach'im değil, Mercedes E-200'üm var" diye cevap verdi. Biz de bu diyaloğu kaleme aldığımız yazıda Aslanoğlu'nun söylediklerini de aynen aktardık.



BİZLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisi de sağ olsun bizim muhabirimizin de izlediği dün sabahki basın toplantısında bu yazımızdan bahsetti ve "Yeni Asır'dan aradılar Maybach'in var mı diye sordular, Yeni Asır'ın yazdıkları doğru. Ne söylediysem onu yazmışlar, Yeni Asır'a teşekkür ediyorum" dedi. Kendisiyle bu toplantının ardından telefonla da görüştük, "Bizi tabii ki eleştirebilirsiniz. Çok sert de eleştirebilirsiniz. Eleştireceğinizi de biliyoruz.

Biz bu görevi üstlenirken eleştiriler alabileceğimizi de göze alarak geldik. Ancak sizden istediğimiz eleştirirken konuyu bize de sormanız ve bizim de söylediklerimize yer vermeniz" dedi.



YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI

Biz bundan önceki İl Başkanı Deniz Yücel'i de defalarca aradık ancak kendisi telefona çıkmayı pek sevmiyordu. Bu tavrı sadece bize karşı değil basın kuruluşlarının büyük bölümüne ve partililere de böyleydi.

Ancak Aslanoğlu, bu tavırlarıyla hatırlanacak Yücel'den sonra diyaloğa açık yeni bir anlayışı hakim kılacak gibi gözüküyor.

Biz Yeni Asır olarak 3 asırdır olduğu gibi ilkelerimizden taviz vermeden haberciliğe devam edeceğiz. Tabii ki, hakkında haber yaptığımız ya da eleştireceğimiz kişiye de ne dediğini sormayı sürdüreceğiz.

Batıçim üç barajını satıyor

Çiftay Holding'in sahibi Ankaralı Aydın ailesi, Ege'nin sanayi devi Batı Anadolu Çimento'nun (Batıçim) yüzde 30'unu İzmirli Bükey, Günel, Egeli ve Grebene ailelerinden 95 milyon dolara satın aldı. Aydın ailesi, şirketi satın alır almaz iştiraki Batısöke Çimento ve Batıçim Enerji'yi de kapsayacak şekilde bankalarla 1 milyar 981 milyon lirayı bulan bir 'refinansman' anlaşması yaptı. Bu arada Batıçim ve Batısöke, bu finansman yüküyle birlikte 2022 yılıyla ilgili bugüne kadar açıkladıkları bilançolarda önemli zarar açıkladılar.



İŞLETME HAKLARINI DEVREDECEK

Batıçim'den dün yapılan açıklamada bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'ye ait Isparta İlinde bulunan Kovada 1 ve Kovada 2 Hidroelektrik Enerji Santralleri ile Düzce İlinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin, tamamının veya bir kısmının, birlikte ya da ayrı ayrı işletme hakkının devrine yönelik piyasa araştırması yapılıp, potansiyel alıcılarla görüşmeler gerçekleştirilmesine ve potansiyel alıcılardan teklif toplanmasına karar verildiği duyuruldu.

Yani bu santrallerin elinde bulundurduğu işletme hakkını satışa çıkardı. Bu hamlenin grubun borç yükünün bir miktar daha hafifletilmesi amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Batıçim ve Batısöke bölge için çok önemli kuruluşlar. Büyüyerek yollarına devam etmeleri bölgemiz ekonomisine katkılarının daha da artması demek.