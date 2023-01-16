Kemal Bey için şapkayı önüne koyma vakti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kalesi olan ve milletvekilliğini de yaptığı İzmir'e her gelişinde isyanını haykıran vatandaşların protestosu ile karşılaşıyor. Artık, bu İzmir'de bir CHP klasiği haline geldi. Vatandaşların hedefinde hep Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bazı ilçe belediye başkanları var. CHP lideri önceki dönemlerde yaptığı İzmir ziyaretlerinde böylesine tepkilerle pek karşılaşmıyordu ancak bu dönem iş artık çığırından çıktı. Dün de Çiğli Belediyesi işçileri haklarını alamadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Bayraklı'da düzenlediği Halk Konut temel atma töreninde protesto gösterisinde bulundu. Bu eylem ile iktidar hayalleri kuran CHP için yıllardır yönettiği İzmir'de bile işlerin hiç de iyi gitmediğini bir kez daha görüldü.



SURATLAR BİR KARIŞ OLDU

Muhabirimiz Metin Burmalı'nın da çarpıcı şekilde fotoğrafladığı gibi bu protesto CHP'de kimyaları bozdu. Suratlar bir karış oldu. Siz hizmet yerine sürekli tribünlere yönelik şovlarla uğraşırsanız bir gün gerçekler işte böyle karşınıza çıkar.

Bu olay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yerel yönetimlerin uyguladığı politikalara nasıl çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünmesinin vaktinin geldiğini, hatta çoktan geçtiğini ortaya koydu.



BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞ YAŞAYABİLİR

Basiretli yönetici, yaşananlardan ders çıkarmasını bilir. Kılıçdaroğlu da İzmir'de kendisine ve CHP'ye sürekli problem çıkaran ve her gelişinde protestoların hedefi olmasına neden olan bu isimlerle bu işin yürümeyeceğini artık görmesi gerekir. CHP ve Kılıçdaroğlu eğer kendisini ve İzmir'deki yöneticilerini gözden geçirmezse ilk yerel seçimlerde bu kentte büyük bir hezimete uğrayabilir. Hele elini taşın altına koymadığı için yıpranmayan İyi Parti, arada sırada dillendirdiği gibi İzmir'de belediye başkan adayları çıkarırsa CHP, İzmir'de büyük bir çöküş yaşayabilir.

Hatta belki de bu çekişmeden arada ipi göğüsleyen AK Parti de olabilir.



Deniz Yücel'in arka sıralardaki hali

CHP İzmir İl Başkanlığı yaptığı dönemde partililere bile doğru düzgün selam vermediği için eleştirilen, telefonlara canı isteyince çıkan Deniz Yücel de dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını takip etti. Yalnız bu sefer artık İl Başkanı olmadığı için yeri hep arkalarda, o bir dönem selam vermek istemediği partililerin arasında oldu.



VEKİL ADAYI OLABİLECEK Mİ?

Onun Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki Roman buluşmasında en arkadalardaki fotoğrafını görünce insan ister istemez, "Ne oldum deme ne olacağım de" şeklindeki atasözünü hatırlıyor. Bakalım milletvekili aday listesinde kendisine nasıl bir yer bulacak?

Yine arkada bir yerlerde bulursa, milletvekilliği hayali de suya düşebilir.

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