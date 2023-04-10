CHP İzmir’de örgüt çalışmaz

ELLER LİSTEDE PARTİ EMEKÇİLERİ YOK: CHP İzmir listesinde ilk sıraların ithal genel başkan yardımcılarına verilmesi ve barajı aşamayacak DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'ye seçilecek yerden 4 kontenjan ayrılması CHP İzmir Örgütü'nde büyük tepki gördü. Bu listeyle CHP İzmir örgütünün canla başla çalışmasını beklemek hayalden başka bir şey değil...



■ 'MASA' GÜÇLENDİ: Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un başını çektiği 'masa'nın istediği adaylar Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mahir Polat ve Murat Bakan seçilecek yerlerden listeye konuldu. Bu tablo, sözkonusu masayı daha da güçlendirdi.



■ İZMİRLİ'YE ÇOK TERS ADAY: İzmir gibi Atatürk'e ve Cumhuriyet'e aşık bir kentte Hacer Foggo gibi PKK'ya destek verirken devleti suçlayan açıklamalarıyla bilinen birinin son andaki liste değişikliğiyle 8. sıradan aday gösterilmesi bir skandaldır.



■ MUTLU BÜYÜK YARA ALDI: İzmir Esnaf Birliği Başkanlığı'nı bırakıp CHP'den vekil adayı olan Zekeriya Mutlu için herkes, "Seçilecek yerden aday olma sözü almadan İESOB'tan istifa etmezdi" diyordu. Mutlu, hem İESOB Başkanlığını hem de adaylığı kaybederek bu süreçte büyük yara aldı.



■ ÖN SEÇİMCİLER SİLİNDİ: "Önseçim olmazsa aday değiliz" diyen CHP Milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır ve Kani Beko, bu sözlerine rağmen adaylık başvurusu yaparak sözlerini çiğnemişlerdi. Doğal olarak da çiziği yediler. Hakkında kendisini FETÖ'nün geçmişte belediye başkan adayı yapmak istediği haberleri çıkan ve bir ilçe belediyesinin kadrosundan kendisine makam şoförü aldığı öne sürülen Bedri Serter'in çizik yemesi de zaten bekleniyordu.



■ ÇIRAY'DAN KARİYERİNE DARBE: İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, son anda partisinin oylarının baraj altında kaldığını belirterek Genel Başkan Meral Akşener'i suçlayan açıklamalarla adaylıktan çekildi. Çıray, İl Başkanı'nın temayül yoklamasıyla ilgili hazırladığı raporu da deşifre etti. Bu saatten sonra Çıray'ın İyi Parti'de siyasete devam etmesi çok zor.

Kendisini meclise taşımasına rağmen istifa ettiği CHP'ye de dönemez.



■ YA BEZİRCİLİOĞLU YA DA İLÇE BAŞKANLARI GİDER: Tutanak şokunun ardından ya İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu gider ya da raporda suçladığı ilçe başkanları...

Teşkilat bu şekilde devam edemez.

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