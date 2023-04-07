CHP İzmir örgütünde ortak liste isyanı

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden seçime girme kararı alınması CHP'nin İzmir örgütünde isyan çıkardı. Buna göre, CHP İzmir listesinden ittifak ortaklarının istediği isimler de aday gösterilecek. Kulislerde bu sayının birinci bölgeden 2, ikinci bölgeden de 2 aday şeklinde olacağı konuşuluyor.

Ancak, 4 rakamını abartılı bulanlar da var.

Fakat bu partilerden en az 2 ismin CHP İzmir listelerinden aday gösterileceği kesin gibi... İşte bu durum, CHP İzmir'de örgütte emeği olan ve bu seçimde artık milletvekili adayı olmak isteyenleri çileden çıkarıyor.

TEK VEKİL KATKISI OLMAZ

Sen yıllarca partiye emek ver, her türlü kahrını çek, sonra birileri gelsin kentte partisinin bindelik oy oranına sahip olmasına rağmen senin önünde listeye yazılsın ve o Meclis'e gitsin, sen de burada kal ve çalışmaya devam et... Olacak şey değil...

İşte CHP'de İzmir'den ortak aday gösterilmesinin partinin çıkaracağı milletvekili sayısına tek bir kişi bile katkısı olmayacağı ve bu durumda böyle bir adım atılmasının örgüte yönelik bir haksızlık olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Dün bir açıklama yapan İntegral Araştırma & Danışmanlık Genel Koordinatörü Ümit Yaldız da İzmir özelindeki süreç için "Ortak liste CHP'ye İzmir'den 1 vekil bile katmaz" değerlendirmesinde bulundu ve bunun parti içinde sorun ve kırgınlıklar yaratacağına dikkat çekti.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ

Bu arada CHP'lileri isyanını körükleyen bir başka konu daha var. O da şu:

Anketler, İyi Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'yı önce dağıtıp sonra tekrar dönmesinin partisinin İzmir'deki oylarında ciddi bir erime olduğunu gösteriyor.

CHP'de de İyi Parti'nin oylarının kendilerine kayacağı beklentisi var. Bu durumda da seçime İzmir'de tek başlarına girmeleri halinde geçtiğimiz seçimde iki bölgede çıkarılan 7'şer milletvekilinin bu defa 8'ere yükseleceği beklentisindeler.

Durum böyleyken ve ortak listenin İzmir'de CHP'ye ekstradan tek bir milletvekili kazandırmayacağını belirten CHP'liler, "Bari, diğer 4 partinin adayları 8. sıraya yazılsın. Oylara katkıları olacaksa bu sıradaki adaylarını milletvekili çıkararak yapsınlar" diyor. Bakalım ne olacak?

CHP'NİN SOYER DESTEKLİ İTHALİ: CANAN GÜLLÜ!

Bu köşede dün "CHP İzmir 'ithallere' hazır olsun" dedik. Nitekim, CHP'nin İzmir listelerinde masa ortağı diğer partilerin adaylarının yer almasının yanı sıra kentle alakası olmayan ithal isimlerin de aday gösterilme ihtimali giderek artıyor. İşte ismi netleşmeye başlayanlardan biri de Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Canan Güllü... İzmir'le birlikte İstanbul ve Ankara'dan da adaylık başvurusu yaptığı açıklanan Güllü'nün ismi CHP İzmir için açıklanan son aday adayı listesinde yer almamıştı. Ancak Güllü'nün Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in da desteğiyle İzmir'den aday gösterileceği kulislerde konuşuluyor. Hatta söylendiğine göre bu gelişmede Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer ile Güllü arasındaki dostluğun da etkili olduğu öne sürülüyor.