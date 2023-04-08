İşte CHP İzmir’i yöneten masa ve istedikleri adaylar

Siyasi partilerde aday listeleri bugün büyük oranda şekillenecek ve yarın 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olur da seçilmesi halinde, kendisine sadakatle bağlı olacağına inandığı isimlerden oluşan listesini bugün tamamlayıp akşam Parti Meclisi'ne sunacak. Tabii bu liste içinde Millet İttifakı'ndan DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'nden isimler de yer alacak.



'OPERASYON' LİSTELERİ OLUŞTURULDU

CHP'de 'sözde İzmir aday listeleri' dün havada uçuştu. İnternet siteleri farklı farklı listeleri, çok özel bilgi almışlar havasında okurlarına sundu. Biz de şimdi burada artık şu aday olacak bu olmayacak konusuna girip liste toto oynamayacağız. Çünkü bu listelerin birilerini hedefe koymak için yani birilerine operasyon çekmek için hazırlanıp tedavüle sokulduğunu biliyor ve görüyoruz.

Zaten en son dün akşam üzeri Genel Merkez'deki kaynağımızla görüştüğümüzde daha diğer 4 partinin istediği isimlerin CHP'nin listelerinde nerelerden aday gösterileceği konusundaki pazarlıklar sürüyordu. Onlar belli olmadan İzmir listesinin şekillenmesi de mümkün olmadığına göre etrafta dolaşan bu listelerin gerçek olması mümkün değildi.



SOYER VE BATUR AĞIRLIKLI

Biz size bugün CHP İzmir'de bir süredir faaliyette olan 'masayı' anlatacağız. Zaten kaba olarak bilinen bu masayı biraz daha ete kemiğe büründüreceğiz.

Evet, CHP İzmir'i bir masa yönetiyor.

6'lı Masa gibi de denilebilir, mafya dizilerinde bir 'baron' başkanlığında toplanan 'babaların' oluşturduğu masa gibi de... Bu masanın en güçlü ismi yani 'baronu' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olarak gözüküyor... Masada CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat ve Ednan Arslan da yer alıyor. Masanın ikinci en güçlü figürü olarak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un ismi öne çıkıyor.

Ayrıca Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de masanın ağır abilerinden biri...



GENEL MERKEZ'E 4 İSİM VERDİLER

Bu masanın ilk icraatı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Murat Aydın'ı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın adayı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü karşısında Grup Başkanvekili seçtirmek oldu.

İkinci önemli icraatı ise, işadamı Şenol Aslanoğlu'nun İl Başkanı olarak atanmasını sağlayarak gerçekleştirdiler. Şimdi de emin kaynağımızdan edindiğimiz bilgiye göre, Belediye Başkanı olarak Soyer ve İl Başkanı olarak Aslanoğlu, Genel Merkez'e milletvekili adayı gösterilmesi talebiyle 4 isim verdi. Bu listede Soyer'in çok yakın ekibinden PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ilk başta yer aldı. Diğer 3 isim ise, koalisyon ortakları Bakan, Polat ve Arslan'dan başkası değildi.



BATUR VE ENGİN DE MASADA

Batur, 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Tunç Soyer ile kapışmıştı. Hedefi o zaman koparamadığı adaylığı ne yapıp edip 2024'te almaktı. Ancak daha sonra siyasetin seyri Batur'un rotayı Soyer'e doğru kırmasına yol açtı. İşte Ednan Arslan, Mahir Polat ve Murat Bakan'ın katılımıyla da ortaya bu koalisyon çıktı. Bu masanın Soyer destekli en önemli isimlerinden biri de, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya... Hatta AK Partililer, Soyer'in Kaya'nın başında olduğu İZBETON'un kaynaklarıyla İzmir siyasetini dizayn ettiğini öne sürüyor.

Bakalım, bugün netleşmesi beklenen milletvekili adayı listelerinde İzmir'deki bu masa veya koalisyona rakip olacak yeni isimlerin çıkması açısından bir kıvılcım oluşturacak adaylar yer alacak mı almayacak mı, hep birlikte göreceğiz.

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