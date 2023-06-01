Çiğli’de mafya usulü siyaset!

Çiğli'de neler oluyor, anlamak mümkün değil! İzmir dün, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün bir ağabey olarak gördüğü ve bu nedenle Başkan Yardımcılığına getirdiği CHP Çiğli İlçe eski Başkanı Ali Rıza Koçer'in parkta ağaçları kesmelerine karşı çıkan Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık'ı darp ettiği haberleriyle çalkalandı.

Olay öncesi yaşanan tartışma sırasında Koçer'in kendilerine, 'Ağaçların kesilmesini istemiyoruz' diyerek tepki gösteren vatandaş için de koruması olduğu öne sürülen kişilere "Alın bunu" diye talimat verdiği de belirtildi.

Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır Allah aşkına!

BAŞKANLA KANLI BIÇAKLI

Bu kentte yıllardır gazetecilik yapan biri olarak Koçer'le ilgili daha önce yaşanan iki olayı da hatırlayınca açıkçası kafam karıştı. İlçede siyaset mafya yöntemleriyle mi yapılıyor acaba diye düşünmeden edemedim. İlk olay 2006'da yaşandı.

Çiğli'de o dönem CHP'den Belediye Başkanlığı yapan Ensari Bulut ve CHP İzmir eski milletvekili Vezir Akdemir, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Bu olaydan 6 ay sonra, bu sefer dönemin CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer, tabancayla 5 el ateş edilerek sağ bacağından vuruldu.

Savcılık, önce suç örgütü kurduğu ve Ali Rıza Koçer'in vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla Çiğli Belediye Başkanı Ensari Bulut'u, daha sonra ise Ali Rıza Koçer'i çağırdı. O dönem Bulut ve Koçer'in birbirlerini vurdurtmak için adam tuttukları iddia edildi. Koçer'in de bu çerçevede Ensari Bulut'un yaralanmasını azmettirdiği öne sürüldü. Bu iddialar Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye de yansıdı. Bulut 2009'da vefat ederken Koçer de yargılandığı davada 2014'te beraat etti.

ARACI KURŞUNLANDI

2019'da belediye başkan yardımcısı olan Koçer'in adı 2020 başında meydana gelen başka bir olayla da gündeme geldi. Koçer, 2020 yılı başında evi civarında aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Koçer saldırıdan yara almadan kurtuldu. Koçer'e yönelik saldırıyla ilgili Binali (Deniz) Camgöz liderliğindeki suç örgütüne mensup isimlere dava açıldı. Bu iki olayı ve üzerine dün yaşanan hadiseyi ekleyince ortaya endişe duyulması gereken bir tablo çıkıyor.

Bu yaşananlar İzmir gibi modern bir kente hiç ama hiç yakışmıyor.

İzmir'in şansı olan üçlü

Kim ne derse desin, İzmir ve kent iş dünyasının en büyük şansı İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli arasındaki uyum... Önceki dönemde bu uyum yoktu. İZTO'nun başında 26 yıl bulunan Ekrem Demirtaş ile EBSO Başkanı Yorgancılar arasında kara kedi vardı. Bu daha çok Ekrem Bey'in dominant yapısından kaynaklanıyordu.

Bu dönem ise, 3 kurumun başkanı müthiş bir uyumla çalışıyor. Bu uyum, İzmir iş dünyasının sesinin Ankara'da daha gür çıkmasını sağlıyor. Kazanan İzmir oluyor. Kemalpaşa Lojistik Köyü, Dikili Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi atılımlarda bu üçlü arasındaki güçbirliğinin de etkisi oluyor. Şimdi Özgener, TOBB Yönetim Kurulu'nda yoğunluğu nedeniyle görev almak istemedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yönetiminde Yorgancılar ve Kestelli'ye yer verdi. Bu 3'lü yapının İzmir'e bundan sonra da büyük katkılar vereceği muhakkak...