Para ödenmedi Çiğli tramvayı durdu

İzmir Körfezi'nde dün yıllardır hiç görmediğimiz bir olay yaşandı. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'in adı verilen arabalı vapur kıyıdan 400 metre açıkta karaya oturdu. Konunun uzmanlarından Prof. Dr. Doğan Yaşar, belediyenin Körfez'deki derinlik analizlerini düzenli olarak yaptırmış olsaydı böyle bir olayla karşılaşılmayacağına dikkat çekti. Biz de bugün konuyu Yeni Asır Gazetesi olarak manşetimize taşıdık. Aslında bu olay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de giderek karaya oturmaya başladığını da gösteren bir işaret. Çünkü belediyede her şey giderek dibe vuruyor. En başta da para bitti. Nakit akışında ciddi bir sorun olduğu görülüyor.

Binlerce memurun 15 bin lira civarındaki alacakları aylardır ödenemiyor.

"EVET, SORUN YAŞIYORUZ"

Diğer yandan Karşıyaka'da prestij projesi olarak başlanan opera binası inşaatı da durdu.

Bir yılı aşkın süredir bir çivi çakılmıyor.

Şimdi de Çiğli'deki tramvay inşaatından isyan sesi geliyor. AK Parti İlçe Başkanı Sedat Karatekin, belediyenin ödeme yapmadığı için şirketin müteahhit firmanın çalışmayı bitiremediğini duyduklarını, yaklaşık 1.5 aydır herhangi bir çalışmanın olmadığını ifade etti.

Bu açıklamanın ardından konuyu belediye yetkilileri ile görüştük. Evet, gerçekten şirkete para ödenemediği için çalışmalar durmuş.

Belediye yetkilileri, buranın finansmanın yurtdışından sağlanması konusunda uzun süredir Ankara'dan onay beklediklerini söyledi. "Bizim kısım kısım ödemelerimiz var. Ancak daha büyük bir ödeme için bu finansmanı sağlamamız gerekiyor" diye konuştular. Anlaşılan İzmir'de para yokluğundan durdurulan belediye projeleriyle bundan sonraki süreçte çok karşılaşacağız.

Soyer, Kılıçdaroğlu'na destek vermeyecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde CHP'li ilçe ve belediye başkanları ile yaptığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilediği Merkez Yönetim Kurulu'nu "Siyasi ağırlığı olmayan bir merkezi yönetim var" diye değerlendirdiğini aktarmıştık. O günkü toplantının ardından Soyer'in yaptığı açıklamalar içinde ilginç bir anektodu da aktarmak istiyoruz.

Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun seçim sonrası Ankara'ya gidip Kılıçdaroğlu'yla görüşmeleri koltuğu sallantıda olan genel başkana bir destek olarak algılanmıştı. Bu yönde basında haberler yer almıştı.

DÜZELTME GEREĞİ DUYDU

Yalnız Soyer, söz konusu ilçe ve belediye başkanları toplantısının ardından konunun sorulması üzerine bunun bir destek ziyareti olmadığını söyledi. "O bir destek mesajından çok İzmir'i anlatma gayesinde gidildi. Biz genel başkan, İzmir'in ne yaptığını net olarak görsün.

Bizim yaşadıklarımızı iyi bilsin istedik" dedi.

Soyer'in bu ziyaretin "destek olarak algılanmasına" itiraz etmesi de oldukça manidar değil mi?

204 milyon liralık domates siparişi!

Adını bir dönem sunucu Ece Erken ile yaşadığı aşkla duyuran İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu, bugünlerde dikkat çekiyor. Torbaoğlu, Çorum'daki bakır madenini İsviçrelilere satmak için el sıkıştı. Borsada halka açık olan kurutulmuş domates firması AVOD Kurutulmuş Gıda A.Ş, Manisa Saruhanlı'da tamamlanmakta olan soğuk hava depolarının yanına 50 milyon lira yatırımla 150 kişiye istihdam sağlayacak yeni bir üretim tesisi kuracağını da açıkladı. Torbaoğlu'nun şirketi AVOD dün de ABD'li Sundown Foods USA Inc. firmasından tek kalemde 8 milyon 770 bin dolarlık yani 204 milyon liralık sipariş aldığını duyurdu.

Bazıları Türkiye ekonomisini kötülemeye devam ede dursun güzel gelişmeler de oluyor.