Bu sözler CHP’de kavga çıkarır!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu partilerinin ilçe ve ilçe belediye başkanları ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi.Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda Soyer ve Aslanoğlu'nun CHP'de kavga çıkaracak açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Bu toplantıya katılan kaynaklarımızın aktardığına göre, Soyer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılarının tamamına yakınını değiştirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile ilgili olay ifadeler kullandı. Soyer, "Siyasi ağırlığı olmayan bir merkez yönetim var şu anda. Sadece içlerinden ikisi iyi.Onlar da siyasette değil, kendi uzmanlık alanlarında" ifadelerini kullandı.Seçim dönemi İzmir'de parti içinde sağlandığını belirttiği birlikteliğin il ve ilçe kongreleri ile kurultay sürecinde de devam ettirilmesi gerektiğini belirten Soyer, "Kurultay'da İzmir'in birliğini sağlayacağız. İzmir hakkını alacak. Hiçbir şey bitmedi, İzmir için her şey şimdi başlıyor" dedi. Soyer ve Aslanoğlu, toplantıda İzmir'deki ithal vekil adayları ve il yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır'a da cevap verdiler. Aslanoğlu "Tacettin Bayır'ın il başkanlığı döneminde de listelerde ithal isimler vardı. Bunlar egoları, aklının önüne geçenlerin söyleyeceği sözler" ifadelerini kullandı.Bu arada iki isim de ilçe başkanlarına mahalle delege seçimleri ve ilçe kongrelerine karışmayacaklarını ve ilçelerin bu süreci kendi içerisinde sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Tabii toplantıya katılanlardan görüştüğümüz bazı isimler ise, "Karışmayacağız" sözünü inandırıcı bulmadıklarını söylediler ve Soyer'in geçtiğimiz il kongresi sürecinde de böyle dediğini ancak ekibindeki isimlerle delege seçimlerinden ilçe ve il kongresine kadar her şeye karıştığını hatırlattılar.Soyer'in yeni MYK için söyledikleri gerçekten çok ilginç. Ekip arkadaşı olan İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nu buraya aldıramaması, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya aracılığıyla işbirliği yaptığı Muharrem Erkek gibi isimlerin MYK'dan çıkarılması anlaşılan Soyer'de hayal kırıklığına neden olmuş. Bu yüzden genel başkanın belirlediği MYK'ya "Siyasi ağırlığı olmayan bir merkezi yönetim" yakıştırmasında bulunarak bir anlamda MYK'yı aşağılıyor. Bakalım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve yeni MYK üyelerinin bu sözlere karşı tavrı nasıl olacak?