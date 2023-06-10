Gaziemir’deki 1.5 milyarlık ranta itiraz masada!

Gaziemir Belediye Meclisi'nin Başkan Halil Arda'ya yakın siyaset yapan CHP'li üyesi İbrahim Özkara'nın muhalif olan bağımsız meclis üyesine "Sen asıl önceki Başkan Halil İbrahim Şenol dönemindeki rüşvetleri konuş" demesi ile başlayan tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Şenol'un meclis tutanaklarına da geçen sözü için Özkara'nın disipline verilmesi talebiyle İl Başkanlığına başvurduğu kaydedildi.Bu arada o dönemde meclis üyeliği de yapan CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan, Başkan Arda'ya muhalif bazı meclis üyeleriyle birlikte İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti. Heyette yine Halil İbrahim Şenol döneminde de görev yapan meclis üyeleri Emin Aksoy, Ünal Işık ve Bengü Sayköse de yer aldı.Meclis üyelerinin, iftira attığını söyledikleri Özkara hakkında, partiyi tartışmaya açarak küçük düşürdüğü için işlem yapılmasını istedikleri kaydedildi. Edindiğimiz bilgiler, muhalif meclis üyelerinin ziyarette belediyenin Akçay Caddesi üzerindeki 140 dönümlük alandaki parselleri 'sanayi' alanından çıkarıp 'ticaret' alanına çevirmek için yaptığı ve 1.5 milyar liralık rant doğurduğu iddialarına konu olan ve emsalin artırıldığı imar düzenlemesini de gündeme getirdikleri yönünde. İlçe belediye meclisinde Arda'ya CHP'li muhalif üyelerin karşı çıktığı düzenleme şu an Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda görüşülüyor. Oradan geçmesi halinde de Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek.Daha önceki yazılarımızda bu 140 dönümlük alanın önemli bölümünün tanınmış iş insanları Niyazi ve Sabri Memur'a ait olduğunu ve ayrıca bu alanda İzmir'in tanınmış şirketlerinden Özgörkey, Vosmer ve Poyraz Otomotiv firmalarının da yerleri olduğunu aktarmıştık. Konunun CHP'li bir milletvekili tarafından da bizzat takip edildiği yönündeki duyumlarımızı da kaydetmiştik. Ayrıca düzenlemeyi Gaziemir Belediyesi'nin kamu yararı gerekçesiyle re'sen başlatması nedeniyle ortaya çıkacak değer artışından kamuya pay verme zorunluluğunun da ortadan kalkmış olduğuna işaret etmiştik. İşte meclis üyeleri, söz konusu görüşmede bu imar düzenlemesine karşı çıktıklarını İl Başkanı Aslanoğlu'na da iletmişler... Aslanoğlu da bu konuda kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştürebileceğini söylemiş...Biz daha önce bu köşede, söz konusu imar düzenlemesi ile ilgili Arda ve Soyer'e çağrı yapmış ve konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etmiştik.İki başkandan da bir ses çıkmadı.Bakalım, bu düzenlemeye karşı çıkan meclis üyelerinin bu itirazları karşılık bulacak mı? Ayrıca işin takipçisi olduğu belirtilen CHP'li milletvekili ile yakın arkadaş olduğu iddia edilen Aslanoğlu, burada söylediği gibi muhalif meclis üyeleriyle Soyer arasında köprü görevi üstlenecek mi? Yaşayıp göreceğiz...