‘Yeşil OSB’ bahane birinci derece SİT’e sanayi şahane!

İzmir'in gelişmesi için sanayinin önünün açılması gerektiğini her zaman savunuyor ve söylüyoruz. Ancak, sanayinin önü açılacak derken, kentte halkın kullanımına sunulması gereken güzellikteki yerlere fabrika yapılmasına da karşıyız. İşte bu açıdan Çiğli'de iş adamı Cenk Karece yönetimindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden (İASOB) tüm İzmir'in dikkat kesilmesi gereken çok kritik bir talep gündeme geldi. Biz de arada kaynayıp gitmemesi açısından İzmir kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Daha önce Çiğli'deki 2.Ana Jet Üssü'nün bulunduğu alanı sanayi bölgesine katmaktan bahseden Karece, şimdi de bölgeyle deniz arasında kalan ve Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi yanında bulunan birinci derece SİT kapsamındaki 2 milyon 900 bin metrekarelik alanı gözüne kestirdi.İAOSB yönetimi, bu bölgenin, sanayi alanı olarak tahsis edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Burası "Yeşil OSB ve bacasız sanayi" adı altında yapılaşmaya açılmak isteniyor. Karece, "Bu alanda sulak alanlara konan flamingoları korumak için saha oluşturacağız.Koruma alanının eni 300 metre, uzunluğu da 1500 metre olmak üzere toplam 450 kilometrekare olacak. Ayrıca bu bölgede savunma sanayi ve yüksek teknoloji ürünleri yapımına yönelik bir sanayi bölgesi olma yolunda tahsisler yapılacak.Yeşil OSB olacak. Ankara'dan haber bekliyoruz" diyor...Oysa diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanadında ise, bu alanın millet bahçesi haline getirilmesi gündemde.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Çiğli'de planladıklarını söylediği millet bahçesinin yerinin burası olduğu belirtiliyor.Zaten 2018'de dönemin AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Mesut Demirkaya da, buraya millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı. İzmir'in böylesine değerli bir arazisinin 'yeşil OSB, bacasız sanayi' adı altında yapılaşmaya açılması bizce doğru değil. Tamam sanayinin gelişmesini, yüksek teknoloji ve savunma sanayii yatırımlarının kentimize kazandırılmasını biz de istiyoruz ancak bunun yolu birinci derece SİT kapsamındaki böyle değerli alanları yapılaşmaya açmak olmamalı...