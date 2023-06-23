İzmir’in otelci vekilinin ilk icraatı kendi işi oldu!

İzmirli iş kadını Seda Kaya Ösen, babası Mustafa Kaya'dan otelci...

Kaya ailesinin başta Çankaya'daki Kaya Prestige ve Karaca olmak üzere kentte birçok oteli bulunuyor. Adı hep CHP'den belediye başkan adaylıkları için geçerken sürpriz bir şekilde Deva Partisi'ne katılan ve bu partinin il başkanlığına getirilen Seda Kaya Ösen, İzmir milletvekili olarak seçildi. Daha doğrusu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun binde birler civarında oyu olan partilere CHP listelerinden bedava milletvekili adaylığı dağıtması sonucu Ösen'e de piyango vurdu. Ösen, İzmir başta olmak üzere milletin sorunlarının çözümünün takipçisi olma göreviyle Ankara'ya gitti.

ADETA HAZIMSIZLIĞINI GÖSTERDİ

Seda Hanım, işte bu açıdan bizi şaşırtan bir icraata imza attı. TBMM'de arka arkaya soru önergeleri vermeye başlayan Ösen'in ilk icraatlarından biri otel ve benzeri tesislere yılbaşında getirilen yüzde 2'lik konaklama vergisinin üzerine gitmek oldu. Ösen, adeta milletvekili kimliğini bir kenara iterek otel işletmecisi kimliğiyle bu vergiyi ödemekten duyduğu hazımsızlığı yansıtan bir soru önergesi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde alınan bu vergiyi bol bol eleştirmeye çalıştı. Neymiş, bu vergi adaletsizmiş, hem de bu para nereye harcanıyormuş! Ösen'in milletvekilliği kariyerinin daha ilk günlerinde işe hemen kendi ailesinin iş alanın takipçisi olarak başlaması bizce çok şık olmadı.

Umarız bu tür icraatlara devam etmez.

Genel müdürün yüzme fantezisi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde 3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğini söylemişti.

Ancak bu süreçte Körfez bırakın temizlenmeyi daha da kirlendi. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin yıllar önce tamamlanıp devreye alınması gereken 4. fazının inşaatı için önceki gün nihayet temel atıldı.

Törende konuşan Soyer, "Benim görev sürem bu işin sonunu görmeye yeter mi bilemem. Kimse körfezin temizliğiyle ilgili bir mucize beklemesin. 50 yılın birikmiş sorununu çözmek için elimizde bir sihirli değnek olmadığını iyi biliyoruz" şeklinde artık ayaklarının yere değmeye başladığını gösteren açıklamalar yaptı.

2023 SONUNDA YÜZECEKMİŞ!

Soyer yine yüzme vaadi verdi ancak bu kez tarih belirtmemeye özen gösterdi ve "Çocukluğumuzda yüzüyorduk. Yine yüzeceğiz kardeşim" diye konuştu. Ancak Soyer böyle yaparken İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu törenin hemen ardından "Biz 2023 sonunda bu Körfez'de yüzeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yaşayan Körfez'e bilimsel çalışıyoruz" açıklaması yapıvermesi dikkat çekti. Soyer'in bile böyle iddialı açıklama yapmaktan kaçınmaya başladığı bir konuda Genel Müdür'ün zaten yılın yarısına gelinmişken söylediği bu sözler fanteziden öteye gitmez... İZSU gibi bir kurumun başındaki bir isme de böyle ciddiyetten uzak sözler söylemek yakışmaz.