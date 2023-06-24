İzmir’in çamuru başa bela oldu!

İzmir Körfezi can çekişiyor. Koku sorunu bu yaz biraz azaldı gibi gözükse de hala kentin en büyük sıkıntılarından biri. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli Arıtma Tesisi'nde yıllar öncesinden devreye alınması gereken 4. faz için çok geç de olsa geçtiğimiz günlerde temel atıldı.

Ancak, İzmir'in çok daha büyük bir sorunu var. O da şu: Çiğli Arıtma Tesisi'nde gerekli prosesin uygulanmasının ardından elde kalan ve bugüne kadar biriken çamur... Şu an arıtma tesisi bölgesinde birikmiş halde bekleyen çamur tam 2.5 milyon tonu buldu. Belediye bundan kurtulmak istiyor. Koku sorununun daha da azaltılabilmesi için de bu çamurun def-i bela edilmesi gerekiyor.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, Çiğli Arıtma Tesisi'nde birikmiş halde yıllardır bekleyen 2.5 milyon ton çamurdan kurtulmak için talipli arıyor.

MANİSA'DA KURUTMA

Körfez'de geçtiğimiz yıl kötü koku problemi iyice artınca Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Arıtma Tesisi'nden çıkan çamurları Manisa'da özel bir tesise gönderip kurutturarak bunu yakıt olarak kullanan çimento firmalarına vermeye başladı.

Belediyeye maliyeti de olan bu yöntemle tesiste yeni çamur birikiminin önüne geçilmiş oldu ancak önceden stoklanan ve yıllar önce kurulan kurutma tesisi çalışmadığı için tesiste bekletilen 2.5 milyon ton çamur öylece bekliyor.

Belediye, bu çamurdan kurtulmak için yana yakıla talipli veya müşteri arıyor.

Hedefte ise, başta İzmir ve Ege'dekiler olmak üzere çimento tesisleri var. Çünkü kalorisi çok yüksek olan bu çamur kurutulduğunda çimento firmaları tarafından yakıt olarak kullanılabiliyor.

TALİPLİ BULUNAMADI

Çimentaş gibi birçok kuruluşla görüşüldü ancak edindiğimiz bilgilere göre, firmalar, belediyeye "Siz önce bu çamuru kurutun bize de kurutulmuş çamuru verin ve yakıt olarak kullanalım" cevabı veriyor.

Ne yapılsa da bugüne kadar bir talipli bulunamadı. Çimento fabrikalarının söylediği gibi yeni bir çamur kurutma tesisi yapılırsa maliyetin 50 milyon doları bulacağı hesaplanıyor. Daha önce kurulan ancak şu an çalıştırılamayan eski tesisi tekrar aktif hale getirmek için de yine on milyonlarca lira yatırım gerekebileceği hesaplanıyor.

KİREÇLEME YAPILIYOR

Oysa bu çamur kurutulup çimento şirketlerine satılabilse İzmir'in büyük bir ekonomik girdi de sağlayabileceği hesaplanıyor.

Fakat bugünkü koşullarda belediye 50 milyon doları, yani 1 milyar 250 milyon lirayı bulabilecek bir yatırımı yapmak istemiyor ya da ekonomik durumu yapmaya el vermiyor. Ancak, oradaki 2.5 milyon ton çamur öylece beklemeye devam ediyor ve koku sorununa neden oluyor. Şu an birikmiş çamurun yaydığı kokuyu azaltmak için kireçleme yapılıyor. Bakalım Başkan Tunç Soyer ve ekibi, bu çamurdan kurtulmanın bir yolunu bulabilecek mi, İzmir'i bu beladan kurtarabilecek mi?