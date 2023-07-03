Ahtapotun kolları uzuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı ve hatta belediyenin fiiliyattaki ikinci adamı pratisyen hekim Güven Eken'in kurumda el atmadığı iş kalmadı. Uzun süre İzmir Vakfı'nın genel müdürlüğünü yapan Eken, İZDOĞA şirketinin yönetim kurulu başkanı da oldu. İzmir Planlama Ajansı'nın başkanlığına getirilen, Menderes Şaşal Suyu tesislerinin işletmesini de üstlenen Eken son olarak Kültürpark'ın bir zamanlar göz bebeği olan Göl Gazinosu'nu İZDOĞA aracılığıyla sosyal tesis olarak işletmek için belediyeden yetki aldı.

O MERKEZ İÇİN DE BAŞROLDE

Kendisinin çalışmaları için Konak'ta Mimar Kemalettin Caddesi'nin yanında han bile kiralandı. Biz de Yeni Asır olarak Tarkan konserinden Akdeniz Akademisi'ne kadar her yere el atan Eken'in belediyede adım adım ikinci adamlığa yükselişini kendisini 'ahtapota' benzeterek manşet yaptık. 'Ekolog' olduğunu da söyleyen Eken'in kolları şimdi de Soyer'in prestij projesi olarak gördüğü ve Turan bölgesinde hayata geçirmek istediği 'İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi'ne uzandı.

Eken, sıfır karbon yapı hedefi ile kurulacak ve kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektörün bir arada çalışabildiği araştırma, uygulama ve öğrenme programları yürüteceği belirtilen merkez için çıkılan 700 bin lira ödüllü mimari proje yarışması için oluşturulan Danışman Jüri Heyeti'ne de girdi. Bakalım Eken'in bu gidişle belediyede girmediği, el atmadığı yer veya kurul kalacak mı?

Kemeraltı için hep aynı ninni!

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olmak ne kadar kolay böyle...

Yaşanan sorunlar karşısında yapamayacağın vaatleri belirli aralıklarla söyle ve bunları hayata geçirmeyince de kimseye hesap verme! İşte şu anki Başkanımız Tunç Soyer, tam olarak böyle yapıyor.

İzmir'de yağan her yağmurda Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su basıyor. Bu artık bir İzmir klasiği... Soyer ise, "Artık çarşıda su taşkınlarını tarihe karışıyor" diye aynı ninniyi söyleyip duruyor.

2 YIL ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Soyer dün de "Kemeraltı'ndaki sel ve taşkınlar maziye karışıyor. Kemeraltı'ndaki altyapı ve üstyapı çalışmalarımız esnafımızla iş birliği içinde yürüyor" diye paylaşım yaptı. Oysa aynı Soyer, 3 Haziran 2021'de de "Kemeraltı'nda artık su baskını yaşanmayacak! İzmir'i yaz sonunda bu sorundan tamamen kurtaracağız" diye açıklamada bulunmuştu.

2 yılda değişen hiçbir şey olmadı.

Eminiz ki, Soyer, eğer CHP tarafından yeniden aday gösterilir ve de bunca kırık notuna rağmen seçilmeyi başarırsa 2 yıl sonra da "Çalışma bitiyor, Kemeraltı'nı artık su basmayacak" diye açıklama yapmaya devam eder...