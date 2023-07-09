Çiğli Tramvayı’nda büyük fiyasko!

Sevgili İzmirliler...

Kent olarak bir uçuruma doğru ilerliyoruz... Maalesef körfezdeki pis koku, sivrisinek istilası gibi sorunlar aldı başını yürüyor. İzmir'in diğer kentlere göre kentleşmede nasıl geride kaldığı her geçen gün biraz daha netleşiyor. En çok üzerinde durulması gerekenlerin başında ise, Büyükşehir Belediyemizin bir iflasa doğru ilerlemesi geliyor... Belediye çok önemli yatırım projelerinde art arda havlu atıyor. Belediyede para bitti. Alacaklılar kapıya dayanmış durumda. Bu yüzden Uzundere'deki toplu konutlardanki dairelerini verip alacaklılarla mahsuplaştığını dün sizlere aktardık. Böyle giderse belediyenin halka hizmet veren taşınmazları ve otobüs gibi araçlarının bile haczedileceği bir sürece doğru ilerlediğimiz endişesi taşıyoruz. İnanın abartmıyorum.

600 MİLYONU BULDU İDDİASI

En son havlu atılan yatırımlardan biri de Çiğli Tramvayı... Belediyenin yüklenici Nurol İnşaat firmasına ödemelerini yapamadığı için projenin durduğunu sizlere geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Aldığımız son bilgiler ise, bu projede belediyenin yüklenici firma Nurol İnşaat'a olan borcunun büyüklüğü ile ilgili.... Bugüne kadar 1.4 milyar lira yatırım yapıldığı belirtilen projede belediyenin firmaya borcunun 500-600 milyon lirayı bulduğu belirtiliyor.

MAHKEMELİK Mİ OLACAK?

Bu çok büyük bir rakam... Kulislerde belediye ve yüklenici firma arasında köprülerin tamamen atıldığı belirtiliyor.... Yani bu iş mahkemelik olmaya doğru gidiyor anlaşılan...

Bu şartlarda inşaat tekrar ne zaman başlar tam bir muamma... Karşıyaka'daki opera binası nasıl yarım kalmış ve bir yılı aşkın süredir tek çivi çakılmadan duruyorsa Çiğlililer de tramvayı daha çok bekleyecek gibi duruyor.

İzmir, bu beceriksizlikleri hak etmiyor.

Aslanoğlu liste baskısı mı yapıyor?

CHP İzmir'de mahalle delege seçimleri tüm hızıyla sürüyor. Kıran kırana yarış da var bazı tatsız olaylar da... Ancak CHP'nin delege seçimlerinin hareketli geçmesi ve zaman zaman tartışmaların ve krizlerin ortaya çıkması da gayet rutin bir hadise... Son günlerde kulağımıza sık sık İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun il yöneticileri ve ilçe başkanlarına baskı olarak nitelendirilebilecek telkinlerde bulduğu yönünde duyumlar geliyor. Bazı ilçe başkanlarının yakın çevrelerine anlattığına göre, Aslanoğlu, onlara "Siz sakın ayrı liste çıkarmayın. Siz Başkan Tunç Soyer'e karşı mı liste çıkaracaksınız?" diye telkinlerde bulunuyormuş. Demokrat bir insan olduğu izlenimi edindiğimiz Aslanoğlu, eğer tehdit kokan bu telkinlerde bulunuyorsa yanlış yapıyor demektir.

Kayalar'dan Özkan için 'boş' benzetmesi!

Menderes Belediyesi'nde CHP'li Başkan Mustafa Kayalar, yapılan operasyonun ardından görevden uzaklaştırıldı. Rüşvet almakla suçlanan Başkan Kayalar, önceki gün yargılandığı davada göreve iadesini istedi. Bize Kayalar'ın ifadesindeki "Bir yıldır Menderes boş" sözü dikkat çekici geldi. Şu an Kayalar'ın zamanında yardımcısı olan Erkan Özkan, belediyede bir yıldır başkanvekili olarak görev yapıyor. Hatta iddialara göre Kayalar, hala perde arkasından belediyeyi yönetiyor. Kayalar, kendi seçtirdiği bir ismi "Menderes boş" diyerek nasıl böyle yadsıyabiliyor? Öte yandan Kayalar'ın bu sözlerinin ardından Özkan'ın medyaya önümüzdeki seçimde belediye başkan adayı olacağını açıklaması bir anlamda Kayalar'a da cevap olarak nitelendirilebilir.