Soyer’den Gülermak’a ‘kapalı zarfla’ 38.1 milyon lira!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki tuhaf icraatlar bitmiyor. Sizlere kasası tam takır kalan belediyenin geçtiğimiz günlerde alacaklı firmalara Uzundere'deki toplu konutlardan daire vererek mahsuplaştığını yazdık.

Sadece Diyarbakırlı Aktepe Group'a son bir-iki ayda 21 daire verildiğini ve bu şekilde firmanın alacaklarından düşüldüğünü aktardık.

Hatta İzmir'de tuvalet ihalesini kazanan firmalara bile ödemenin bu şekilde yapıldığını ifade ettik. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde ilk kez parası olmadığı için alacaklılara gayrimenkullerini vererek ödeme yaptığını tarihe not olarak düştük.

METRO İNŞAATI İÇİN TINAZTEPE'DE ARSA

Meğer, bu aylar öncesinden başlatılan bir uygulamaymış.

Büyükşehir Belediyesi'nin Narlıdere Metrosu'nu inşa ettirdiği ve en son ihalede 529 milyon lira yüksek teklif sunmasına rağmen Buca Metrosu inşaatı işini de verdiği Gülermak Ağır Sanayi A.Ş. isimli Ankara firmasıyla da böyle bir alışverişe imza attığı ortaya çıktı. Bu çerçevede 9 Şubat 2023 tarihinde Gülermak A.Ş.'ye Buca Tınaztepe'de ticaret imarlı 2 bin 544 metrekare arsa ihaleyle satılmış!

BU ARSAYA ÖZEL MUAMELE

Ancak, belediye bu arsanın Gülermak tarafından alınmasını prosedüre daha düz bir ifade ile 'kitabına' uydurmak için çıkıtğı satış ihalesinde öyle bir uygulamaya gitmiş ki, insan görünce "pes artık" demeden edemiyor... Buna göre, belediye bu arsayla birlikte Buca ve Bornova'da 7 arsayı satmak için ilan vermiş.



Buca Metrosu inşaat sözleşmesini birlikte imzalayan Soyer ile Gülermak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz, bu arsa işiyle iki kuruluş arasındaki ticari ilişkileri farklı bir boyuta taşıdı!

Ancak muhammen bedelleri 1 milyon 139 bin lira ile 2 milyon 817 bin lira arasında değişen 6 arsa için 'açık teklif-artırma usulü" ihale yapılacağı belirtilmiş. Aynı ilanda 38 milyon 160 bin lira ile diğer 6 arsanın toplamından çok daha fazla muhammen bedel tespit edilen bu arsa için ise, açık artırma değil 'kapalı teklif alınarak' satış yapılacağı duyurulmuş.

HİÇ ARTIRMA YAPILMAMIŞ

Yani diğerlerine katılanlar istediği ölçüde fiyatı artırabilmiş, bu arsa için ise, sadece kapalı zarfta teklif alınmış. Neticede de Gülermak A.Ş., Encümen kararlarındaki satış rakamı ile karşılaştırıldığında, hiç fiyat artırmadan yani muhammen bedel üzerinden bu arsayı satın almış. Böylece iş yasal prosedüre uygun hale gelmiş. Belediye kaynaklarından sızan bilgilere göre de bu arsanın bedeli firmanın alacağından mahsup edilmiş. Böylece Gülermak'a 38 milyon 160 bin lira ödeme gerçekleştirilmiş.

Bugün alacaklılara daire ve arsa ile ödeme yapan, yarın belediyenin başka hangi değerli varlıklarını teslim eder, düşünmek lazım...

Suçlu bulundu:

Aziz Kocaoğlu!

BAŞKAN Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında alacaklılara daireyle ödeme yapılması konusundaki soruyu yanıtlarken çok konuşulacak bir cevap verdi.

Meğer, bu satışların sorumlusu kendisi değil selefi olan eski Başkan Aziz Kocaoğlu imiş! Bu satış kararlarının Kocaoğlu zamanında alınmış kararlar olduğunu iddia eden Soyer, "Bunlar bizim yeni aldığımız kararlar değil. Biz sürdürüyoruz.

Ayrıca, Aziz Bey doğru karar vermiş.

Büyükşehir Belediyesi'nin niye dairesi olsun ki?

Belediye orada yapılan imalatta kat karşılığı hak elde etmiş, tabii ki bunları satacak. Ne yapacak ev sahipliği mi yapacak? Aziz Bey doğru karar almış, o karar bu sıkışıklıktan, şu ihtiyaçtan da değil" dedi. Alacaklı firmaların burada daire verilmesi konusunda ise, "Bir kısım alacaklı oradan konut almayı tercih ediyor" diyen Soyer, "Bizim ekonomik sıkıntı yaşadığımız gerçek... Her şey güllük gülistanlık diye birşey yok" ifadelerini kullandı. Bakalım belediyenin tek gayrimenkulünü bile satmamakla övünen Kocaoğlu, bu sözlere cevap verecek mi?