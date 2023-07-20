Flake’in havra ziyareti ve İzmir’in Prag’ı geçme hedefi

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake Türkiye'de çok tartışılan bir isim.

Özellikle geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimler öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek iç siyasete de müdahale ediyor pozisyonuna düşmesi büyük tepki çekti. Flake atandığı dönemde hakkında Türk medyasında çok yazı kaleme alındı. Hristiyanlıktaki Mormon tarikatı üyesi olduğu ve Siyonizmle bağlantılı olduğu iddia edilen Goldwater Enstitüsü'ndeki icra direktörlüğü görevini yürüttüğü de çok yazıldı çizildi.

Tartışılan isim Jeffry Flake, eşi Cherly Flake'le birlikte geçtiğimiz günlerde İzmir'e geldi ve Ege Serbest Bölgesi'nde ABD'nin kuruluş yıldönümü için düzenlenen kutlama programına katıldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret etti.

YAHUDİ MAHALLESİNİ GEZDİ

ABD Büyükelçisi'nin eşi ile birlikte İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Havra Sokağı'nı da kapsayan ve eski Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölgeyi ziyaret ettiği de sonradan basına yansıdı. AK Parti, Türkiye'de geçmişte hiçbir hükümetin yapmadığını yapmış ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı başta olmak üzere azınlık vakıflarına mal varlıklarını iade etmişti.

Bu çerçevede bu mahalledeki tarihi havraların da içlerinde yer aldığı bir çok yerin mülkiyeti de zaten üyeleri burayı kullanan İzmir Musevi Cemaati Vakfı'na verilmişti.

"PROJE HEYECANLANDIRDI"

Büyükelçi Flake de bu bölgedeki tarihi Hevra ve Sinyora sinagoglarının yanı sıra ABD büyükelçilik fonu ile 2012'de sağlamlaştırma çalışması yapılan Etz Hayim Sinagogu'nu gezdi. Büyükelçi Flake'in ayrıca bölgedeki birbirine bitişik 4 sinagogu yüksek bir yerden bir süre izlediği kaydedildi.

Flake çiftine rehberlik eden İzmir Yahudi Mirası Projesi Genel Koordinatörü Nesim Bencoya, Büyükşehir Belediyesi tarafından Forasteros, Sinyora, Etz Hayim, Hevra ve Algaze sinagoglarının yer aldığı ve eski Yahudi Mahallesi'nin kalbini oluşturduğu alana yapılan 'Havralar Meydanı' projesini büyükelçi Flake tarafından çok beğenildiğini de açıkladı.

"750 BİN KİŞİ AĞIRLAYABİLİR"

Flake çiftinin ziyareti açıkçası İzmir'in çok kültürlü yapısının önemli renklerinden biri olan burada yan yana olan 9 sinagoga tekrar dikkat çekti. İlk Çakabey tarafından fethedilen ve asıl olarak bir Türk-İslam şehri olan İzmir, aynı zamanda farklı inanç ve kültürlerin de çok önemli bir merkezi.

Bu arada bugün Prag, Eskinazi Yahudilerinin merkezi olarak kabul ediliyorsa Bencoya'nın aktardığına göre İzmir de Sefarad Yahudilerinin merkezi konumunda. Dün Bencoya ile konuştuk.

Bencoya, "Bu bölge inanç turizmi anlamında ilgi görüyor. Ancak, bugün Prag ve oradaki Yahudi Müzesi nasıl yıllık 750 bin ziyaretçi ağırlıyorsa İzmir'in de ağırlamaması için hiç bir sebep yok" dedi.

Evet... Meryemana Evi ve tarihi kiliseleriyle Hristiyanların uğrak yeri olan İzmir, Kemeraltı'ndaki bu 9 sinagog ve eski Yahudi Mahallesi'yle de inanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olabilir.

Bu fırsatı değerlendirmeliyiz...