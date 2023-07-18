İzmir’in kültür sanat rantını kimler yiyor?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür sanat etkinliklerine düşkün biri!... Belediye alacaklı firmalara borcunu ödeyemezken bol bol sergiler, bianeller, konserler düzenliyor.Tabii, bu da ortaya milyonlarca liralık bir rant çıkarıyor. Peki bu rantı kimler yiyor?Bu konuda kimseyi suçlayamayız, kimseye 'Rantı işte bu yiyor' diye ithamda bulunamayız.Ancak İzmir'deki kültür sanat etkinliklerinde sık sık karşılaştığımız dikkat çekici bir isimden de bahsetmek istiyoruz... O da Soyer'in Seferihisar döneminden bu yana pek yanından ayırmadığı ve bir dönem Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü'nde de görev verdiği küratöryazar Nihat Özdal'dan başkası değil...Belediyede görev yaptığı dönemde bir gece yaşanan 'makam aracı' skandalından sonra kurumdan ayrıldığı konuşulan ancak Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer'le olan yakın ilişkilerini sürdüren bu kişi belediyenin her kültür sanat organizasyonun mutlaka bir yerlerinden çıkıyor. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi Başkan Soyer ile aralarındaki yakınlık doğa yürüyüşünde beraber keçi sevecek kadar ileriye gidiyor. Instagram hesabında, biri Neptün Hanım'la tarlada lavanta toplarken olmak üzere, Soyer çiftiyle çekilmiş onlarca fotoğrafı var. Zaten Özdal da Başkan Soyer'le ilgili paylaşımlarında kendisinden "abim" diye bahsediyor.Bu kişi aynı zamanda Soyer'in danışmanı olan ve yazdığı Şiirli Yastık isimli kitapta Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer'e dizdiği övgülerle dikkat çeken Sunay Akın'ın da kankası olarak biliniyor. Hatta Özdal'ın kendisini Soyer çiftinin manevi oğlu olarak tanıttığı bile söyleniyor.Başkan Soyer şimdi de küratörlüğünü Nihat Özdal'ın yaptığı Uluslararası Tekstil Bienali'ne İzmir'de ev sahipliği yapacak.Böylece Özdal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işlerin en büyüğüne imza atacak.Bienal 2 Eylül'de başlayacak. 24 Kasım'a kadar açık olacak sergilerde, 25 farklı ülkeden 61 katılımcı yer alacak. Eserler Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Efes Antik Kenti, Namazgâh Hamamı, Carfi Konağı, Etz Hayim Sinagogu, Alga ve Vakıflar Konağı'nda sergilenecek. Yani anlayacağınız işin parasal boyutu büyük, milyonlarca liralık bir iş...Özdal'la ilgili belediye çevrelerinden mesajlar alıyorduk ancak kendisi bu büyük bienal işinden sonra radarımıza iyice girdi. Dediğimiz gibi kendisini 'rantı yiyen kişi' olarak itham etmiyoruz... Ancak Büyükşehir'le birlikte yaptığı faaliyetleri daha yakından izleyip sizlere aktaracağız.