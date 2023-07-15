TBMM ‘açın’ diyor İzmir Büyükşehir intikam için kapatıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Örnekköy'de kooperatif görünümlü yapılar üzerinden ihalesiz gerçekleştirmeye çalıştığı kentsel dönüşüm inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullanıldığını tespit eden Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatıyor. Bu yazının dün kaleme alındığı saatlerde Meclis toplantısının gündeminde bu madde vardı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu daire, deprem risk yönetimiyle ilgili daireye bağlanacaktı.



KOMİSYON RAPORUNDA ÖNERİ

İzmir'de altındaki 17 aktif fayla birinci derece deprem bölgesi. Yüzbinlerce konutun dönüştürülmesi gereken İzmir'de böyle bir kapatma kararı alınması tam bir skandal... Bakın size çok ilginç bir bilgi aktaracağız. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından TBMM çatısı altında "Deprem Araştırma Komisyonu" kuruldu. Bu komisyonda AK Parti ve MHP'nin yanı sıra CHP ve İyi Partili vekiller de yer aldı. Bu komisyon deprem bölgesinde incelemeler yaptıktan sonra bir rapor hazırladı. Raporda, deprem ve diğer afetler açısından yüksek riskli alanlardaki büyükşehir ve il belediyeleri bünyesinde "Afet ve Risk Azaltma Daire Başkanlığı", "Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı", ilçe belediyelerde ise "Afet ve Risk Azaltma ve Kentsel Yenileme Şube Müdürlükleri" kurulmasının mecburi hale getirilmesi istendi. Yani TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda içlerinde CHP'lilerin de yer aldığı vekiller böyle derken Büyükşehir'in böyle hayati bir daire başkanlığını kapatması kente ihanet değil de nedir?



Utanç vesikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki kez iptal olan S plaka ihalesi esnafı mağdur etti. Meclis'te bu ihaleye yeniden çıkılması için Çarşamba günü bir kez daha karar alındı. Bu ihalenin bir mağdurundan bize ulaşan feryadı aynen aktarmak istiyoruz: "Belediye 2020 yılında 485 adet S plaka ihalesi satışa çıkardı. Şahsen ben çocuğumun doğumunda takılan altınları, şahsi arabamı satarak ve bankadan kredi çekip eş dosttan borç alarak ihaleye girip KDV'si dahil herşeyi kanuna uygun şekilde ödedim ve yine kredi çekip araç alıp çalışmaya başladım. Şu anki Otobüs ve Servisçiler Odası Başkanı Erdem Mert, o zaman seçim yatırımı yaparak ve pandemiyi bahane ederek ihaleye dava açtı ve Encümen kararı olmadığı için plakalarımız 2 ay sonra iptal oldu. Belediyeden 'Kimseyi mağdur etmeyeceğiz' karar alıp yeni ihale yapacağız' dediler ve yaptılar.

Bu arada Erdem Mert oda seçimini kazandı. Kendi esnafını mağdur etmekten çekinmeyen bu şahıs, son olarak davayı Danıştay'da sürdürüp plakalarımızı yeniden iptal ettirdi. Bu sefer ise, sebep olarak Meclis kararı olmaması gösterildi."



'MUHATABIMIZ BİLE YOK'

Şimdi plakaların toplanmasının gündemde olduğunu aktaran mağdur vatandaş, şöyle devam etti: "Defalarca belediyeye gittik hatta Ulaşım Daire Başkanı randevu vermesine rağmen gelmedi, Genel Sekreter'le de görüşemedik. En son bir avukatla görüştük. O da 'Ben yeni geldim' diyerek bizi salladı. Mağduruz, muhatabımız yok, kimse bizimle konuşmuyor, sorularımıza cevap vermiyor. CHP İl Başkanı da bize randevu vermedi. Şimdi 'Bu plakaları kiralık vereceğiz' deyip sahibi olduğumuz bu plakalardan kira isteme gibi bir düşünceleri var. Lütfen sesimizi duyurun." Türkiye'nin en büyük 3. belediyesinin encümen ve meclis kararı olmadan ihale yapıp vatandaşı mağdur etmesi bile bazılarının boynuna asılması gereken bir utanç vesikasıdır.

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