Uçuyor, uçuyor... İzmir’in borcu uçuyor

İzmir Büyküşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi'nde geçirdiği 10 yılda kurumun turizm imarlı arsalarının tamamını sattı ve bu da yetmezmiş gibi borçlarını 4-5'e katladı.Bu durum da doğal olarak Soyer'in CHP tarafından Büyükşehir adayı gösterildiği 31 Mart 2019 seçimleri döneminde "Aynı şeyi burada da yapar" eleştirilerine neden oldu. Gerçekten de Soyer göreve geldikten sonra henüz sırayı Saat Kulesi'ne getirmemiş olsa da belediyenin gayrimenkul satışları katlandı ve bugün 1 milyar liraya yaklaştı. Sizlere bugün Vakıfbank eski müfettişlerinden ve halen değerleme-kredi derecelendirme uzmanlığı yapan İbrahim Naki Avşar'ın, açıkladığı bilançolar üzerinden belediyenin borç yüküyle ilgili yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçlarını aktaracağız.Biliyorsunuz bu köşede belediyenin parası kalmadığı için alacaklı firmalara Uzundere'deki toplu konutlardan daire satarak mahsuplaştığını, aynı şekilde Narlıdere Metrosu'nu inşa eden Gülermak Ağır Sanayi A.Ş'ye de benzeri yöntemle 38.1 milyon TL ödediğini yazdık.Bu yazılarımızın ardından Soyer, bir açıklama yaptı ve "Büyükşehir Belediyesi batıyor deseydik bazılarının çok mutlu olacağını biliyorum. Ama onları geçelim, gerçek vatanseverlere doğruları anlatalım.Büyükşehir'in kredi notu AAA iken, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin kredi notu B-'dir" diye açıklama yapmıştı, sanki ödemeleri "Ama kredi notumuz AAA " diyerek yapabiliyormuş gibi. İşte bugün burada aktaracağımız rakamlarla ortada bir batış olmasa da borç yükü anlamında çok ağır bir tablo olduğunu net bir şekilde göreceksiniz.Avşar'ın araştırmasına göre, önceki Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde, belediyenin toplam borcu 2018 sonunda, yani 1 doların 5.28 TL olduğu süreçte 3 milyar 916 milyon lira idi... Tunç Soyer döneminde ise, bu borç, 2022 yılı sonu itibariyle 9 milyar 296 milyon TL'si yabancı para cinsinden olmak üzere toplam 13 milyar 653 milyon TL'ye yükseldi.2020 başından 2022 sonuna kadar geçen 3 yılda belediyenin 6.8 milyar TL olan borcu iki kat artmış oldu.Asıl riskin yabancı para cinsinden borçlar olduğuna dikkat çeken Avşar, yabancı para borcunun hangi para birimleriyle yapıldığının belediye tarafından net açıklanmadığını ve bu yüzden hepsi dolar olduğu kabul edildiğinde Büyükşehir'in yabancı para borcunun 2022 sonu itibariyle 497 milyon dolar olduğunu ifade etti. 2022 sonunda 18.70 TL olan dolar kurunun bugün 26.14 TL civarında olduğuna dikkat çeken Avşar, yabancı para borcunun miktarının da bu kur düzeyine göre 12 milyar 994 milyon TL'ye ulaşmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Bunun da 2023'te yabancı para bazında yeni borç alınmadığı ve yabancı para ana para borç ödemesi yapılmadığı varsayımıyla yapılan bir hesap olduğunu dile getiren Avşar, "Bugün itibariyle eldeki veri koşullarında Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 12 milyar 994 milyon TL'si yabancı para kredilerinden, 4 milyar 357 milyon TL'si ise TL kredilerinden olmak üzere kabaca toplam 17 milyar 352 TL olması muhtemeldir" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle yabancı para kredilerine ilişkin kur riskine karşı korunabilmesi için yabancı para borç verilerini açıklaması gerektiğini belirten Avşar, "Belediyeyi konsolide bilanço verilerini açıklamaya davet ediyorum.Yani, sadece Büyükşehir Belediyesi değil iştiraklerinin de finansal verilerinin açıklanması gerekir. Saydamlıktan korkulmamamalı" dedi.İşte tablo böyle... Tabii ki, biz "Büyükşehir Belediyesi battı" demiyoruz... Bunu ne biz ne İzmir ne de Türkiye'de kimse ister. Ancak belediyenin borç rakamlarının kısa sürede geldiği korkunç nokta ve nakit akışındaki büyük bozulma da ortada.Fuzuli harcamalar üzerine kurulu bu yönetim anlayışı değiştirilmezse tablonun daha da ağırlaşacağı muhakkak...