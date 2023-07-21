İş dünyası bakışı: “Kılıçdaroğlu da diğer taraf da ümit vermiyor”

CHP'de seçim hezimetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen "değişim" mesajıyla başlayan tartışmalar giderek şiddetleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemezken İmamoğlu cephesi ise, kapalı kapılar ardında iş çevirmeye çalışıyor ve cesurca ortaya çıkıp "Biz genel başkanlığa talibiz" diyemiyor. Genel Başkanlık istediğini açıkça söyleyemeyen İmamoğlu'nun CHP kurmayları ile yaptığı ve 'parti içi darbe girişimi' olarak değerlendirilen online toplantının kamuoyuna sızması, sürece yeni bir boyut kazandırdı.



KAVGAYI ESEFLE İZLİYORLAR

Biliyoruz ki, CHP'nin en güçlü olduğu illerin başında İzmir geliyor. İzmir iş dünyasından da CHP'ye destek veren dikkate değer bir kesim bulunuyor. Peki İzmir iş dünyası, CHP'de yaşanan bu tartışmalara nasıl bakıyor? İşte dün görüştüğümüz Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Sıtkı Şükürer'e de bu konudaki görüşünü sorduk. Verdiği cevaplardan da anladık ki, İzmir iş dünyası CHP içindeki bu kavgayı esefle izliyor...



"POZİSYON ALMA BASİRETİ!"

CHP'de esen değişim rüzgarlarının adeta "karikatür" tadında olduğunu belirten Şükürer, doğrudan hükmü verdi ve "Bahse konu yeni oluşum da mevcut Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki yönetim de maalesef ümit vermiyor" dedi. İmamoğlu'nun başını çektiği alternatif yapılanmada yer alan ekibinin içindeki kişilerin CHP'nin on yıllar boyunca en bilinen isimleri olduğuna dikkat çeken Şükürer, "Anlaşılıkıyor ki, bu isimler siyasi basiretleriyle erkenden pozisyon alıyor!" diye konuştu. "Bu kişilerin bir değişim iddiası varsa bunca yıldır neden sesleri çıkmadı veya daha doğru bir anlatımla bu kişilerle 21. yüzyıla dair beklenen değişim mümkün olabilir mi?" diyen Şükürer, şunları söyledi:

"Değişim dediğiniz vakit partiyi hangi ezberleri bozarak yapılandırıyorsunuz? Parti; herkese 'şerbet' dağıtan, en muhafazakarından en solcusuna, en milliyetçisinden en bir diğer milliyetçisine yine savrulup duracak mı? Duruşu ve ilkeleri, hani yumuşatılmış ifadesi ile, 'esneklik' esası üzerinden olmaya devam mı edecek, yoksa evrensel demokratik ilkeleri savunan bir sosyal demokrat parti mi olacak? İki taraf da çağdaş bir sosyal demokrasi için ümit vermiyor. Olay basit bir iktidar çekişmesine dönüşecekse partiye de ülkeye de yazık olur." CHP yerel seçimler yaklaşırken büyük bir çalkantı yaşıyor. Bu süreçte CHP'ye oy ve destek verenler de büyük bir ümitsizliğe sürükleniyor. Buna sürüklenenler arasında görüyoruz ki, İzmir iş dünyasından da önemli bir kesim bulunuyor.



İzmir, MB Başkanı Erkan'ı ağırlayacak

ESİAD YİK Başkanı Sıtkı Şükürer, görüşmemizde önemli bir bilgi de verdi. Şükürer, ESİAD olarak Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı İzmir iş dünyasıyla buluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi. Erkan'ı İzmir'e davet ettiklerini ve ilk etapta olumlu cevap aldıklarını ifade eden Şükürer, "Erkan, geçmişteki müthiş kariyeri ve ekonomiyle ilgili şu süreçte üstlendiği kritik görevle iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Davetimize olumlu cevap verdi.

Erken sonbaharda düzenleyeceğimiz bir yüksek istişare toplantısıyla kendisini ağırlamak istiyoruz. Eminiz ki, söyleyeceği her söz İzmir iş dünyası tarafından çok yakından takip edilecek ve heyecan uyandıracak" diye konuştu.

Eğer, başka bir kentin işadamları Erkan'ı önceden ağırlamayı başaramazsa İzmir'deki bu buluşma, bir ilk olacak.

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