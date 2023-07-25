CHP İzmir’de bu İl Yönetimi artık yok hükmündedir!

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun atandıktan sonra oluşturduğu il yönetim kurulu listesinde yer alanların önemli kısmı, sona eren mahalle delege seçimlerinde büyük hüsran yaşadı. Zaten 'siyasi ağırlığı yok' denilen yönetiminden birçok İl Başkan Yardımcısı mahallesinde delege tarafından çizildi. İl Başkan Yardımcıları Barış Özdemir, Orhan Polat, Hafize Özkır, Özgür Çağlar Akaova, Gonca Altınsoy, Zeki Günen delege bile seçilemedi.Bu arada bazı il yöneticileri mahallelerinde partililerin çıkardığı listelere yazılmadı. Çünkü o kadar bile siyasi ağırlıkları yoktu. Bu arada İl Sekreteri Özlem Ünsal'ın yer aldığı liste de kaybetti.İtiraz üzerine yapılan ve tartışma çıkaran kura sonrası Ünsal delege olabildi.ABD'de görev süresinin sonuna yaklaşan başkanlara 'topal ördek' deniliyor ya... Bu CHP İl Yönetimi de artık 'topal ördektir' ve hatta hukuken var olsa bile siyaseten yok hükmündedir...CHP İzmir'de ilçe kongre delege seçimlerinde en çok tartışmanın yaşandığı ilçelerden olan Karabağlar'da, Fahrettin Altay Mahallesi'nin CHP'li Muhtarı İkbal Kaytancılar için kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığı yönünde dün haberler çıktı. Kaytancılar'a bununla ilgili yazılı tebliğ bile yapılmış. Ancak işin bomba tarafı böyle bir İl Yönetim Kurulu kararı bile alınmamış. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yönetimine sormadan böyle bir tebliğde bulunmuş.İşte dün toplanan il yönetim kurulunda bu konu tartışıldı. Geçmişe yönelik karar alındı. Edindiğimiz bilgilere göre ise, Aslanoğlu, il yöneticilerinden bu konuda gelen eleştirilere çok kızdı ve "Bana güvenmiyor musunuz?" diyerek kendisiyle ilgili 'güven oylaması' yaptırdı. Tabii bu oylama yapılmadı. Yönetiminin üyelerden yediği çiziğin ardından Aslanoğlu için asıl önemli olan önümüzdeki il kongresinde güven oyu alıp alamayacağıdır.Bu arada... Şenol Bey! Buca Göksu Mahallesi'nde ilçe yönetiminden bir itiraz olmadığı halde delege seçimini iptal etmişsiniz.Yoksa orada seçilemeyen yardımcınız Barış Özdemir'i delelge yapmak için operasyon mu yapıyorsunuz?Sizlere dün bu köşede CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile ilgili Çeşme Belediyesi'nin CHP'li eski meclis üyesi Abdullah Aküzüm'ün iddiasını aktardık. Aküzüm, Çeşme Belediyesi'nde eski başkan Muhittin Dalgıç döneminde CHP milletvekillerinin konakladığı ve kenidisinin de o dönem yöneticisi olduğu Sheraton Oteli'nde Özkan'ın 15 yıllık viski açtırıp, hesabı belediyeye yazdırdığını iddia etti. Özkan, bu iddiaya çok sinirlendi. Dün bir açıklama yaptı ve yaklaşık 25 yıldır alkol almadığını belirterek, arkadaşlarıyla bile yemek yedikten sonra hesabı kendisinin ödemesi konusunda hassasiyet gösteren birisi olduğunu söyledi. "Karaciğerinden tedavi gören ve bu konuda rahatsızlığı olan birisi olarak alkol yasaklısıyım" diye de ekledi. Biz de cevap hakkına saygı olarak buradan aktaralım ancak Aküzüm'ün net bir şekilde anlattığı iddialar da ortada.Bakalım sonunda kim haklı çıkacak?