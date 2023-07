Tunç Başkan üfür üfürebildiğin kadar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kuruma bağlı iştiraklerin yöneticilerine verdikleri 'finans semineri'nde "Şirketlerin her biri başarı hikayesi yazdı" şeklinde açıklama yapmasına sosyal medyada başlıktaki bu yorum yapılmış.

"Sen üfürmeye devam et, şu sıcak havalarda ortam biraz serinler, bir faydan dokunur belki!" diye de eklenmiş...

Bu yoruma katılmamak mümkün değil. Çünkü belediyenin şirketleri her yıl milyarlarca lira zarar yazarken siz çıkıp bu şirketlerin başarı hikayeleri yazdığını söylerseniz olmaz...



6 AYDA 1 MİLYAR LİRA YUTTULAR

İşte size en güncel rakamlar. Belediye internet sitesinde aylık bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre belediye kasasından bu şirketlerin zararını kapatmak için yılın ilk 6 ayında aktarılan para tam 1 milyar 8 milyon lira...

Tamam İZDOĞA, İZTARIM gibi şirketlerde yoğun çalışmalar var, yatırımlar var.

Umarız bu çalışmaların sonu da hüsranla bitmez. Ancak siz 6 ayda 1 milyar lira yutmuş şirketlerin başarı hikayesi yazdıklarını söylerseniz size 'üfür'den daha ağır sözler de söylenir... Bunu böyle bilin!



İZMİR'E AĞIR KUR ZARARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminden bu yana ağırlıklı olarak dövizle borçlanıyor. Şimdiki Başkan Tunç Soyer'in zaten en çok övündüğü icraatı da, yurt dışından bol bol dövizle borç alması. Ancak belediyenin bu döviz borçları, şimdi başımıza iş açıyor. Belediye bütçesinin ilk 6 aylık verilerine göre, kur zararı 3.68 milyar TL oldu. Bu rakam, bütçe gelirinin yüzde 40'ına denk geliyor.

Büyükşehir'e danışmanlık da yaptığı bilinen piyasa analisti, ekonomist Reşat Kutucular, belediyenin bu durumu için "Eskiden 'Ne kadar çok çalışırsan çalış faiz senden çok çalışır' denirdi.

Şimdilerde faizler aşırı düşük olduğu için 'Ne kadar çok çalışırsan çalış döviz senden çok çalışır' dersek daha doğru olur!" yorumunda bulunmuş... Tamam, kurların yükselip yükselmemesi belediyenin elinde olan bir hadise değil. Ancak, döviz kuru riskine karşı finansal önlem almak da mümkün.



Özkan viskiyi çekip belediyeye yazdırmış!

Çeşme Belediyesi'nin CHP'li eski meclis üyesi Abdullah Aküzüm'den partinin İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la ilgili bomba bir iddia geldi.

Aküzüm, kendisinin de o dönem müdürlüğünü yaptığı Çeşme'deki Shereton Oteli'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 milletvekiliyle konaklayıp bir toplantı yaptığını anlattı. O dönem Çeşme Belediye Başkanı'nın CHP'li Muhittin Dalgıç olduğunu belirten Aküzüm, "Tuncay Özkan, Sheraton'da viski içti, öyle 5 yıllık falanı da beğenmez ha, 15 yıllık ister!

İçti faturayı da belediye başkanı ödesin diye belediyeye kestirdi. Muhittin benim canım arkadaşım ne yaptı biliyor musun?

Cebinden ödedi, ben şahidim. Yine 22 tane milletvekilini ağırladık otelde, Muhittin yine cebinden ödedi, kardeşi Zahir'i çağırdı kart çektirdi ben gördüm" dedi.

Bakalım Özkan, ne cevap verecek?

