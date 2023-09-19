CHP’de Polat hanedanlığı! Gelin delege, 3 ahbap yönetici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek gündeme gelen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ı dün bir internet televizyonunda izledik..

İnanamadık... Seviye diplerde... Hatta dipte bile değil onun da altında, eksilerde...

Anlaşılan, Gaziemir'de 1.5 milyar liralık bir ranta neden olduğu öne sürülen imar plan değişikliğinde Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanvekili olan kardeşi Ulaş Polat ile birlikte etkili olduğu iddialarının kulislerde konuşulduğunu yazdık diye kimyası bozulmuş halde...

Öyle seviyesiz tanımlamalar ve benzetmeler yaptı ki, inanın bir milletvekiline yakıştıramadık... Hatta hızını alamayıp, bu iddiaları TV'de dile getiren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e de "Baban Melih Gökçek'e sor, o cevaplamıyorsa Okşan'a sor" gibi tam sokak ağzıyla cevap yetiştirmeye çalışması bile seviyesini net bir şekilde göstermeye yetiyor.

KİM BU CHP'DEKİ 'HAİNLER'

Bir de bizim, "içlerindeki dahili ve harici bedbahtlarla işbirliği yaparak kendisini yıpratmaya çalıştığımızı" da iddia etti. Kimse bu CHP içindeki dahili ve harici bedbahtlar açıklarsa, biz de öğrenmiş oluruz...

Sayın İzmirliler...

Mahir Polat, ne derse desin hiç önemli değil... Biz gazeteciyiz, toplumun aydınlatılması ve kamunun hakkının korunması için görev yapıyoruz. Onunla ağız dalaşına girecek değiliz. Ne derse desin, gazetecilik çerçevesinin bir milim bile dışına çıkmayacağız.

O ne hakaretler ederse etsin bir milim bile geri adım atmayacağız.

İZMİR SİYASETİNİ DİZAYN ÇABASI

İşte bu çerçevede size Mahir Polat'ın gerçek yüzünü ortaya koyan bir haber daha aktarmayı da bir gazetecilik görevi olarak görüyoruz... CHP İzmir'de tam bir 'Polat Hanedanlığı' yaşanıyor.Mahir Polat'ın kendisi milletvekili... CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da zaten kankası... Bu iki isim, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP içindeki siyasi operasyonlarını yürüten İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte çöktükleri İzmir siyasetini dizayn etmeye çalışıyorlar.

GELİNLERİ DE DELEGE OLDU

Bu arada Mahir Polat'ın avukat kardeşi Ulaş Polat, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve 5 yıldır İmar Komisyonu'nun değişmez ismi, hatta başkanvekili... İşte şimdi de Ulaş Polat'ın eşi Zekiye Polat da hafta sonu yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde partinin büyük kurultay delegesi seçtirildi.

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, bu belediyeyi 15 yıl yöneten Aziz Kocaoğlu, kurultay delegesi yapılmadı ama Polat ailesinin gelini yapıldı.

Bu arada Mahir Polat, İl Yönetim Kurulu'na kendisine yakın Asena Karcıer ve Perihan Yardımcı ile Ahmet Doğukan Gül'ü de yerleştirdi... Hatta söylendiğine göre Gül, Polat'ın komşusu kontenjanındanmış...

PARTİDE GÖRENLER VARDIR!

Yani 'hanedanlık' benzetmemiz boşuna değil. Polat, bu yüzden çıkıp partisinin Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ için "Genel merkez koridorlarında ellerinden tuttuğum gibi, aşağı indirmeyi de bilirim" diyebilecek cüreti gösterebiliyor. Ayrıca "Bu seçimde İzmir'de belediye başkan adaylarını biz belirleyeceğiz" gibi sağda solda konuştuğu duyumları da bize ulaşıyor.

Ne diyelim? CHP'de bunları gören, duyan birileri vardır, yoksa da bir gün mutlaka olacaktır... Atatürk'ün kurduğu parti, böylelerine kalacak değil ya...