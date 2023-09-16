Gaziemir’deki ‘rant planlarına’ iki başkandan büyük itiraz!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Akçay Caddesi üzerinde bulunan "sanayi" imarlı 140 dönüm arazinin "ticaret" imarına dönüştürülmesi çerçevesinde ilçe ve Büyükşehir Belediyeleri'nce gerçekleştirilen imar düzenlemesinin yarattığı tartışma büyüyor. Nasıl büyümesin ki?

Söz konusu imar planları, Büyükşehir'den çıkan son haliyle , bölgedeki bazı arsa sahiplerinin inşaat hakkını artırıyor, diğer yandan bazı arsa sahiplerinin inşaat hakkını ise düşürüyor. Yani bu imar düzenlemesiyle büyük avantaj sağlayanların yanı sıra mağdurlar da oluştu.



ÖZEGENER VE ÖZPOYRAZ'DAN İTİRAZ

1.5 milyar liralık rant iddialarına konu olan planlara bölgede oto galerileri bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e ait Vosmer ile Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv, 'hak kaybına uğradıkları' gerekçesiyle itiraz etti. Ayrıca yine burada marketi bulunan Migros'un da aynı gerekçelerle itirazda bulunduğu öğrenildi.

Edindiğimiz bilgilere göre, bölgede bazı arsalar için 0.5 olan emsal 1.5'a çıkarıldı.

Bunun yanında Özgener ve Özpoyraz'a ait şirketlerin zaten 1.5 emsal hakkı korundu. Ancak Büyükşehir'de imar planları çıkarılırken 'kamuya terk' olarak da adlandırılan 'düzenleme ortaklık payı' (DOP) bölgedeki tüm arsalarda yüzde 45'e yükseltildi. Böylece emsali 0.5'ten 1.5'a çıkarılan arsalara önemli bir inşaat alan hakkı kazanırken zaten emsali 1.5 olan Özgener ve Özpoyraz gibi isimlerin yüzde 20'lerdeki DOP payı yüzde 45'e çıkarıldı. Bu şekilde Özgener ve Özpoyraz'ın inşaat hakkı azalmış oldu.



"KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNMALI"

Yani Özgener ve Özpoyraz'a ait şirketlerin bugün oradaki mevcut oto galerilerini yıkıp yenisini yapmak istemeleri halinde şu ankinden çok daha küçük binalar yapmak zorunda kalacakları belirtildi.

İşte Özgener ve Özpoyraz'ın şirketleri de bu 'hak kaybı' açısından Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan imar planlarına itiraz etti. İtirazlarda DOP oranının ikinci bir kararla yüzde 45'e çıkarılmasının kanuna aykırı olduğu savunulurken, 1/1000 ile 1/ 5 binlik imar planları arasında uyumsuzluk oluştuğu ve kazanılmış hakların korunması gerektiği vurgulandı. İtirazların kabul edilmemesi halinde haklarını arama konusunda kararlı olan iş insanları Özgener ve Özpoyraz ile ortaklarının imar planlarının iptali için dava da açacakları öğrenildi.



Polat'tan ses yok

Bizim bu köşede Gaziemir'deki söz konusu imar planlarının çıkarılmasıyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın da devreye girdiği yönünde konuşulan iddiaları kaleme almamız büyük yankı uyandırdı. Öğrendiğimiz kadarıyla Mahir Polat, bu yazılara çok bozulmuş.

Ancak kendisinin ne bize ne de kamuoyuna, "Hayır, ben bu işte hiç yer almadım.

Konuşulan iddialar tamamen uydurma.

Beni yıpratmak istiyorlar" türünden bir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor.

Çıksın ve bir açıklama yapsın. Biz kimseyi suçlamıyoruz, kimseyi zan altında bırakmıyoruz.

Eğer kendisi makul bir açıklama yapmak isterse bu köşe kendisine açık...

Bu arada Polat'ın açıklama yapması halinde, avukat kardeşi Ulaş Polat'ın 5 yıldır aralıksız bir şekilde Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda yer almasıyla oluşan 'etik kaygıları' gidermesi gerektiğini de buradan yine ifade edelim.

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