İşte Soyer’in seçim kampanyası: Hizmet yok ‘laiklik’ verelim

Seçim geldi kapıya dayandı. İzmir'in 5 yılı heba oldu. Daha dün gibi hatırlıyorum Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçildikten sonra gazetemize yaptığı ziyareti... Seçilirken verdiği sözleri de. Ancak, ortada tek bir hizmet ve tutulmuş bir söz yok. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde inşaatı başlatılan Narlıdere Metrosu'nu bile hala bitiremedi.

GÖSTERECEK TEK ESERİ YOK

Şimdi bir aksilik olmaz ve tüm bu başarısızlığa rağmen sırf CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunda kalsın diye kendini yırtması nedeniyle tekrar aday yapılırsa halkın karşısına neyle çıkacağını düşünmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde "Belediyecilik vitrin projeleriyle halkımızın gözünü boyamakla olamaz. 'Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok' diyenlere tüm bunları anlatmak çok zor. Fakat biz bu yoldan dönecek değiliz" demeyi denedi.

Fakat, İzmirli bunu yemedi.

KENDİSİNE ANLATMAK ZOR!

Düşündü, düşündü ve sonunda buldu!

Madem hizmet yapmamıştı o zaman 'laiklik' kartını masaya sürecekti. O yüzden daha bir gün önce LGBTİ+'ye "Emrinizdeyim" derken bir gün sonra okullarda öğrencilere değerler eğitimi vermek için uygulanan "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" üzerinden 'laiklik' satmaya başladı. Ancak hiç kusura bakmasın...

İzmirli bu oyunlara, bu cinliklere kanmaz.

Halkımızın "laiklik hassasiyeti" üzerinden oy devşirme dönemi çok eskilerde kaldı.

İzmirli, hizmet istiyor hizmet... Kentsel dönüşüm istiyor, kokmayan Körfez istiyor, sıkışmayan trafik istiyor, her yağmurda sel felaketi yaşanmayan cadde ve sokaklar istiyor. Ama kendi sözüyle söylersek, tüm bunları Soyer'e anlatmak çok zor!

Polat hanedanlığının 'kooperatifi'

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kentte kurduğu hanedanlıktan bahsettik dün... Kendisi milletvekili, kardeşi Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanvekili...

Son kongrede kardeşinin eşini kurultay delegesi seçtirdi... 2 ahbabını CHP İl Yönetimi'ne aldırdı. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, zaten en büyük kankaları... Üçü kurmuşlar düzeni...

İzmir'de siyaseti dizayn ediyorlar...

YÜZLERCE MİLYONLUK İŞ

Bunları yazarken Polat'ın en yakın kankalarından Serdar Deniz'e Gaziemir'de İZBETON tarafından paslanan kooperatif işini unutmuşuz. Zaten Aslanoğlu'nun, il başkanlığına atanmadan önce aynı iş için Örnekköy'de kurulan bir başka kooperatifin başkanı olduğu biliniyor. Bu Gaziemir kooperatifi ayrıntısı ise, gözden kaçıyor. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz için "Mahir Polat'ın danışmanı" deniliyordu. Biz de Polat'ın TBMM'deki makamını aramış ve bunu sormuştuk. İlk önce "Evet resmi danışmanı" demişler arkasından birkaç dakika sonra arayıp, "Pardon düzeltmek istiyoruz.

Resmi danışmanı değil ancak gönüllü danışmanı" ifadesini kullanmışlardı.

Yani Polat hanedanlığın içinde en yakın kankalarından biri tarafından yönetilen ve yüzlerce milyon liralık iş hacmi olan Gaziemir'deki kooperatifi de ekleyebiliriz.