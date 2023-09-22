İzmir’de düzene karşı çıkan yaramaz çocuk: Utku Gümrükçü

CHP İzmir'de acımasız bir siyaset izleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Mahir Polat, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın kurduğu ekip, parti örgütünün üzerinden buldozer gibi geçiyor.

İlçe ve il kongreleri sürecinde acımasız bir politikayla kendilerine muhalifleri ya da kendileri dışında bağımsız olarak var olmak ve öyle siyaset yapmak isteyenleri ezdiler.

İDUĞ VE SELVİTOPU'NU EZDİLER

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu acımasız ekibin hışmına uğrayanların başında yer aldı... İl kongresinde blok liste ile demokrasiye darbe vurararak bu iki başkanın bırakın kendilerini onlara yakın siyaset yapanların tek birini bile kurultay delegesi yapmadılar. Hiç şüphe yok ki, bu iki başkanı, önümüzdeki yerel seçimde de aday yaptırmamak için uğraşacaklar. İzmir'de siyasete çöken bu ekibe şu an en güçlü direnişi yapan ise, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olarak gözüküyor... İlçe kongresinde uzlaşma sağladıkları ve tek aday üzerinde anlaştıkları Gümrükçü'yü çıkardıkları liste ile tasfiye etmeye çalıştılar. Ancak olmadı. Gümrükçü, İl Kongresi'nde blok liste nedeniyle istediğini alamasa da yaptığı gövde gösterisiyle "Ben buradayım" demeyi başardı.

KILIÇDAROĞLU İPLERİ KAPTIRDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eskiden İzmir'de örgütte bir denge siyaseti izlerdi.

Örneğin, Tunç Soyer'in istememesine rağmen Deniz Yücel'in il başkanlığına tek aday olarak girmesini sağlamıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 13. seçim yenilgisini alınca doğal olarak onun da koltuğu tartışılmaya başladı. Bu yüzden o da İzmir'deki ipleri elinden saldı ve kentin patronluğunu kendisini destekleyen Soyer ile ekibine adeta altın tepside verdi. "İl Başkanlığı için ağabey formülü uygulansın.

Yoksa bu işin sonu kötü olacak" diyenlere kulak bile asmadı. Genel Başkan da denge siyasetini bırakınca şu an İzmir'de Soyer ve ekibinin düzeni perçinlendi. Gümrükçü ise, bu düzene karşı çıkan 'yaramaz çocuk' oldu.

Bakalım Gümrükçü, bu acımasız siyasi ekibe karşı sürdürdüğü var olma savaşından galip çıkabilecek mi? Yerel seçimde göreceğiz.

Polat'tan Akşener gibilere cevap:

Kendinizi koklayın!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kullandığı üsluptaki seviyesinin eksilerde olduğu yönündeki değerlendirmemizi geçtiğimiz günlerde yazdık. Kendisi şimdi de İzmir'de Körfez'in koktuğu eleştirileri yapanlara yönelik öyle sözler sarfetti ki, inanılır gibi değil. Polat, "Sahada vatandaş kokudan ve yollardan şikayet ediyor" eleştirilerini getirenlere "Burunları başka koku alıyorsa bilmiyorum ama kendilerini koklamaları gerekiyor. Kendilerinden koku geliyor olmasın" diyerek hakaret etti. Bu söz, tam da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir'in koktuğuna ve bunu Büyükşehir Belediye Başkan adayları Prof. Dr. Ümit Özlale'nin çözeceğine dair açıklamasının gündeme damga vurduğu gün söylenince adresi de ister istemez belli oldu. Polat'ın bu sözleri bal gibi de Akşener'e cevap niteliği taşıyor. Herhalde İyi Partililerin de buna bir cevabı olacaktır.