Vali’den halka arz vurgunu ve emlakçı yatırımcı uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başarılı geçirdiği görev süresinin ardından Adana'ya tayin oldu. Yerine de Adana Valisi Süleyman Elban atandı. Umarız Elban da İzmir'e önemli katkılar sağlar...

ESİAD 2. Yatırım Zirvesi'de konuşan Vali Elban'ın dobra uyarıları dikkatimizi çekti. Bunları sizlere de aktarmak istedik.

GÖZÜNÜ BUDAKTAN SAKINMADI

Biliyorsunuz, Türkiye'de şirketler son birkaç yıldır halka arz olma yarışında.

Halka arz edilen şirket hisseleri de nedense hep kısa sürede önemli prim yapıyor.

Bu yüzden de küçük yatırımcı artık halka arz kovalar hale geldi. Fakat, bazı kötü niyetli firmaların sahipleri veya onlarla işbirliği yapan bazı odakların, küçük yatırımcının elindekini avucundakini fiyat oyunlarıyla aldığı yönünde örnekler de görülmüyor, konuşulmuyor değil. Sermaye Piyasası Kurulu, sıkı denetim uyguluyor ve bu tür işlemler içine girenlere yönelik ağır cezalar uyguluyor ancak maalesef böyle kötü niyetli kişiler oluyor. İşte Vali Elban'ın İzmir'in önde gelen iş insanlarına hitap ederken doğrudan bu konuya girmesi ve uyarıda bulunması çarpıcı. Valiler ve üst düzey bürokratlar genelde protokol konuşmalarında böyle netameli konulara girmek istemezler ancak Elban gözünü budaktan sakınmadığını gösterdi.

"GARİP KÜLTÜREL YANLIŞ ŞEYLER VAR"

Elban, iş insanların yüzüne baka baka şunları söylüyor: "Halka arzlar gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez finansman modellerinden birisi. Ancak, burada halka arza gidip belirli bir finansman sağlamayı düşünürken kafamızın arkasında manipülasyon yapıp şirketimizin değerini farklı şekilde artırıp borsadaki insanları mağdur ederek, borsanın itibarını zedelemek çok garip bir şey. Ortaklık kültürü de bizde çok yaygın değil. Ortaklık yaparken almak istediği ortağı bir şekilde dolandırıp ona şirketini farklı değerlende vermek ya da büyük yatırımcının ufak yatırımcıyı öyle veya böyle boğarak veya sıkıntıya sokarak işletmesini devralmaya çalışması gibi bizde garip kültürel yanlış şeyler var." Sizce de bu tespit ve uyarı doğru değil mi?

YATIRIM DEĞİL ARSA UYANIKLARI

Elban'ın bir diğer önemli uyarısı ise, özellikle organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırım yapılırken bazı iş insanlarının uyanıklığıyla ilgili. "Bir başka sorun da bence kim ne yatırım yaparsa yapsın, dijital yatırımlar dışında herkes aynı zamanda emlakçılık yapıyor" diyen Vali Elban, şöyle devam ediyor:

"OSB'lerde insanlara yer veriyoruz.

Yatırımcının ihtiyacı aslında 1000-2 bin metrekare ama 'İleride nasıl olsa değeri artar biz de burada para kazanırız' diye birkaç yüz dönüm yer alınıyor. Bugün bazı OSB'lere eğer Google Earth'ten bakarsanız gerçekten büyük parsellerin içinde çok anlamsız, orayla uyuşmayan küçük yapılar olduğunu görürsünüz.

Maalesef insanlar ana ticari faaliyetlerinden çok gayrimenkul rantından daha fazla gelir elde edince herkes böyle bir cazip yatırımın veya böyle bir iştahın peşinden koşmak zorunda kalıyor."

İZMİR İÇİN BÜYÜK SORUN

Özellikle sanayi arsası üretme konusunda sıkıntılar yaşanan İzmir'de bu tür iştahı kabarıklar, maalesef yeni yatırımların da önünü kesiyor. Girişimciler arsa bulamayınca bunların zamanında ucuza kapattığı yerleri yüksek fiyatla satın almak zorunda kalıyor ve bu da yatırımlarının fizibilitesini çok olumsuz etkiliyor. Neticede de bundan ülke zarar görüyor.Son not olarak şunu söyleyelim:

Bizce Elban'ın böyle bir ortamda bu şekilde açıklamalar yapması sıra dışı bir vali olacağının işaretlerini ortaya koyuyor.