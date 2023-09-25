‘Ahtapot’ Güven Göl Gazinosu’nu yıktırıyor...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve yıkım için geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi'nin ana binası bile Soyer'in yıkım hırsından nasibini alırken aynı hırs Kültürpark'a da can çekiştiriyor. Soyer, 2020 yılında Kültürpark'ta tarihi Göl ve Ada Gazinoları başta olmak üzere birçok binada yıkım gerçekleştirmişti. Bir dönem Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını ağırlayan ve İzmirlilerin birçok hatırasının bulunduğu iki gazino adeta harabe haline gelmişti. O zaman biz de Yeni Asır olarak konuyu manşetimize taşımıştık.Tam bir kent gönüllüsü olan "İzmir Baba" lakaplı merhum Sancar Maruflu, belediyenin bu yıkımlarına isyan etmiş ve sırf bu yüzden İzmir'i terkedeceğini söylemişti. Belediye Yeni Asır'ın manşetinin ardından yıkık dökük hale getirdiği Ada ve Göl Gazinolarını restore edeceğini açıklamıştı.İşte 3.5 yıldır bekleyen restorasyon nihayet bugün başlayacakmış... Belediye dün öyle duyurdu. Ancak belediye duyurusunda Ada Gazinosu'nun güçlendirme yapılarak restore edileceğini, Göl Gazinosu'nda ise statik sorunlar nedeniyle güçlendirme yapılmayacağı ve burasının yıkılarak yeniden inşa edileceğini açıkladı. Bu yıkım, haberin içine ustaca yerleştirilmiş ve süslü cümlelerle belediyenin iki binayı ihya edeceği algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Pes doğrusu...Biliyorsunuz, Göl Gazinosu'na Tunç Soyer'in sağ kolu olan ve belediyede kendisinden sonra ikinci adamı konumunda olan danışmanı Güven Eken, tebelleş olmuştu.Soyer, meclis kararı aldırarak Göl Gazinosu'nun işletmesini Eken'in imparatorluğu olan ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı belediyeye ait İZDOĞA şirketine vermişti. Biz de o tarihte belediyenin her yerine uzanıp istediği parçayı koparıp aldığı için Güven Eken için "Soyer'in ahtapotu" manşetini atmıştık.Ayrıca haberimizde Belediye ve İZDOĞA arasında bu iş için imzalanan protokoldeki belirsizliklere dikkat çekmiş ve protokole göre Göl Gazinosu'nun İZDOĞA tarafından ihale veya devir yoluyla başkalarının işlettirilmesinin önüne geçecek hiçbir maddenin yer almadığını vurgulamıştık.Ayrıca protokolde, mezbelelik haldeki Göl Gazinosu'nun yenileneceği mi yoksa yerine yeni bir bina mı yapılacağı konusunda da bir belirsizlik olduğunu aktarmıştık.İşte o dediğimiz çıktı... Anlaşılan Güven Eken, Göl Gazinosu'nun onarılmasını değil yıkılıp yenisinin yapılmasını istedi.Soyer de şimdi bunu yerine getiriyor.İzmir'in tarihi bir değeri yok ediliyor.AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, geçtiğimiz belediye meclisi toplantısında, "Soyer'in danışmanı Güven Eken şehrin bir yerinde bir şey görüyor ve bunu Tunç Soyer'den istiyor. Bu da ertesi gün gündeme geliyor. Bir şehir böyle yönetilmez" demişti ya işte aynen o hesap. Eken, şimdi de Göl Gazinosu'nu yıktırıp yenisini yaptırıyor. İster misiniz bir de yeni yapılacak binayı protokole engelleyici bir hüküm konulmadığı için başka bir şirkete kiralasın? İnsanın isyan edesi geliyor... Yazıklar olsun...