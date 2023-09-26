İzmir için büyük fırsat!

Duayen iş insanı Uğur Yüce, İzmir'in yaşayan çınarlarından biri. Kent için sürekli kafa yoran Yüce, İzmir'in Hong Kong, Singapur gibi 'serbest şehir' ilan edilmesi fikrini yıllarca savundu. Hatta söylediğine göre bunu Gaziemir'deki Ege Serbest Bölgesi kurulmadan önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da iletti.

Ancak, yine kendi anlattığına göre, Özal, İzmir'e kırgın olduğu için bu fikre sıcak bakmadı. Duayen iş insanı, 'Serbest Şehir' projesini şimdi 'Terminal Şehir İzmir' ismiyle yeni bir boyuta taşıdı. Projeyle ilgili hazırladığı detaylı raporu bizlere de gönderdi.

"EN MANTIKLI ŞEHİR BİZİZ"

Yüce, Türkiye ve İzmir'in önünde büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu defa bu fırsatı kaçırmayalım" çağrısında bulunuyor.

Bilindiği gibi dünya ekonomisinin ağırlığı uzun bir zamandır doğuya kayıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Çin'in önderliğinde kurulan Asya Pasifik Ekonomi İş Birliği (APEC), Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına ulaşmak için son 10 yılda yine Çin'in inisiyatifi ile çok yoğun bir lojistik çalışma içinde. İşte Yüce de 'Terminal Şehir İzmir Projesi' için buradan yola çıkıyor.

Yüce, söz konusu lojistik çalışmaların bugüne kadar yüzde yüz Türkiye lehinde olmadığını ancak Ermenistan-Azerbaycan Savaşı, Rusya- Ukrayna Savaşı, Yunanistan'daki Pire limanının kapasitesinin dolmuş olması gibi sebeplerden dolayı Türkiye'nin yine ön plana çıktığına dikkat çekiyor. Yüce, Türkiye'de bu lojistik yolun en müsait ve en mantıklı terminalinin İzmir olduğuna vurgu yapıyor.

ALTYAPIMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Yüce'ye göre, İpekyolu olarak da bilinen Çin'in Kuşak Yol Girişimi kapsamında İzmir, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya açılan bir terminal şehir haline getirilebilir. Çünkü, İzmir Asya'nın en batısındaki konumu, insan sermayesi, teknoloji, sanayi ve serbest bölge altyapısı, mevcut limanları ve genişlemeye açık liman kapasitesiyle, bu lojistik koridor için Türkiye'nin en cazip bölgesi.

Yüce, bu önemli fırsatın değerlendirilebilmesi için ise, Kuşak Yol ile uyumlu olarak, Türkiye'nin Orta Koridor girişimi üzerinde konumlanması, Güneyde deniz koridoruna entegre olması ve Çin yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi gerektiğini vurguluyor.

"DEVLET DESTEĞİ ŞART"

Yüce, Çin başta olmak üzere, Asya'dan ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üye ülkelerinden kara ve deniz yoluyla İzmir'e getirilecek tam ve yarı mamullerin bölgede işlenmesi ve Avrupa'ya nihai ürün olarak gönderilmesi için gerekli altyapının büyük oranda İzmir ve bölgesinde bulunduğuna da dikkat çekiyor ve şu ifadeleri kullanıyor: "Bu bağlamda, mevcut altyapının iyileştirilmesinin yanı sıra vergi avantajları başta olmak üzere yeni devlet destekleri ve teşvik olanaklarının tasarlanması ve işbirliği politikalarının geliştirilmesi sağlanmalı. İzmir, serbest bölgelerinin sağladığı vergi muafiyetleri ve teşvikler sayesinde, hali hazırda yüzlerce yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yaparak söz konusu lojistik avantajlardan yararlanıyor.

İzmir'in limanlarına kolay ulaşım sağlayacak şekilde, bölge ölçeğinde sağlanacak yeni bir teşvik mekanizması, APEC üye ülkelerinden Türkiye'ye çok sayıda ve büyük yatırımların çekilmesini sağlar." Ülkemiz son yıllarda dünyada oyun kurucu devletlerden biri haline gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'na girdiğimize işaret ediyor.

Böyle bir dönemde Yüce'nin gündeme getirdiği 'Terminal Şehir İzmir' gibi Türkiye ve İzmir'e katkı sağlayacak projelerden faydalanılması gerekiyor.