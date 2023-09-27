Soyer de gezilerini ‘hamburger yediği’ için mi gizliyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi'nde görev yaptığı 10 yıl sakin şehir çalışmaları çerçevesinde dünyayı gezdi. Bir taraftan belediyenin tüm mülklerini satarken diğer yandan her bulduğu fırsatta soluğu yurt dışında aldı. Nitekim biz de o dönem Yeni Asır olarak bu seyahatleri manşetimizden gündeme getirdik. Soyer'in o haberimizin ardından bizi yalanlama hevesiyle yayınladığı basın bültenini bile bulunduğu İtalya'dan kaleme alması, işin bir başka bomba tarafıydı.

YURTDIŞINA TABİİ GİDECEK AMA

Soyer, 4.5 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu sıfatla da onlarca yurtdışı seyahati yaptı. Yanlış anlaşılmasın bunda hiçbir sorun yok.. Bunu eleştirmek bile abes. İzmir gibi 4.5 milyon nüfuslu bir kentin belediye başkanı tabii ki, yurt dışına gidecek, orada temaslarda bulunacak, görecek, inceleyecek. Ancak, gidiş sebebi İzmir'de işlerin başından ayrılmasına değecek ve orada neler yaptığı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki öyle mi yapılıyor? Maalesef, hayır...

Birçok gezisiyle ilgili kamuoyuna alınan meclis kararları dışında doğru düzgün bilgilendirme bile yapılmıyor. Tabii, kendisinin 'kapalı' bir yapıya sahip olduğu için birçok tevatüre konu olan mason localarında çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıkınca, insan ister istemez kamuoyuna yeterli bilgi verilmeyen bu seyahatlerle ilgili de 'gizem' arıyor.

KILIÇDAROĞLU ÖRNEĞİ ORTADA

Hele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi gittiği ABD'de gazetecileri atlatıp 8 saat ortadan kaybolması ve sonrasında da 'Hamburger yedik' türünden kargaları güldürecek açıklamalar yapmasıyla patlayan skandal da hafızalarda tazeliğini korurken Soyer'in seyahatleriyle ilgili de kafalarda soru işaretleri oluşmaması mümkün değil.

İşte AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldığı TV programında bam teline dokundu... Gittiği son İtalya gezisine de değinerek, "Sessiz, gizemli gidişlerden bıktı İzmir. Ne yaptığı anlaşılmayan bir dünya. Genel başkanları gibi 6-7 saat kaybolma alışkanlığı onda da var. Sen kredi için gittiysen ya da İtalyan mühendisleri ile hükümeti ile görüşüyorsan, kardeş şehir anlaşması yapıyorsan bunları halka anlatman lazım. Turistik bir gezi için bile gittim der insan. İtalya seyahatinde İzmir için nasıl görüşmeler yaptı, ne oldu, kimle görüştü? Günün sonunda nasıl bir sonuç alındı? Cevap versin" diye konuştu.

SURLU YERLEŞİMLER ETKİNİLĞİ!

Saygılı'nın açıklamasının ardından konuyu biz de araştırdık. Belediye meclisinde 13 Eylül'de Soyer'in danışmanı Onur Kadir Eryüce ile birlikte 17-20 Eylül arasında İtalya'ya gitmesi ve masraflarının belediye tarafından karşılanması için karar alınmış...

Gidiş gerekçesi de "Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneğinin davetine istinaden, Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri etkinliğine katılmak" olarak açıklanmış... Yani, gerekçesinden bile yola çıkıp "Böyle bir etkinlik için İzmir gibi ağır sorunlarla boğuşan bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanının İtalya'ya gitmesine ne gerek var?" gibi sorular üretmek de mümkün...

Başkan Soyer, 16 Eylül'deki CHP İl Kongresi'nin ardından sessizce gitmiş gelmiş...

Belediye bültenlerini tek tek taradım, kamuoyuna bu seyahatle ilgili yapılmış tek bir açıklama bile yok. Böyle çok gezisi olunca Saygılı da haklı olarak bunu sormuş...

Neyse! Soyer, açıklama yapmasa da gerçeklerin bir gün mutlaka açığa çıkma gibi bir huyu olduğu malum. Bu gezilerde İzmirli'nin bilmesi istenmeyen bir şeyler yapılmışsa bu da er geç açıklığa kavuşur.