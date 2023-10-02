CHP’de siyasetin kirli finansmanı: Levent Göktaş ve Tuncay Özkan ağı...

CHP'den seçildikten sonra düzenlenen hurda operasyonunda tutuklanıp 7 ay hapis yatan ve Menemen Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un bir TV kanalında öne sürdüğü çarpıcı iddiaları hayretle dinledik.

Aksoy, Türk aydını Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettirici olduğu suçlamasıyla yargılanan eski asker ve avukat Levent Göktaş ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan arasındaki ilişkiden Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası'nın bir yönetim kurulu üyesi ve CHP'de siyasetin finansmanına uzanan bazı iddialarda bulundu.



KREDİ İÇİN GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Göreve geldiğinde mali sıkıntı yüzünden belediye çalışanlarının maaşını ödeyemeyince kredi arayışına girdiğini anlatan Aksoy, sonradan CHP milletvekili seçilen bir arkadaşıyla Ankara'da Koç Kuleleri olarak tabir edilen binada Yapı Kredi Bankası'nın bir yönetim kurulu üyesiyle görüşme yaptığını söyledi. Bu kişinin kendisine "Biz buna bakacağız ama siz Levent Bey (Göktaş) ile görüştünüz mü?" diye sorduğunu ve ardından bu kişi tarafından aynı binada birkaç kat aşağı indirilip çok sıkı korunan Göktaş'ın hukuk bürosuna götürüldüklerini söyledi.



'İSTEKLERİNİ YERİNE GETİR"

Aksoy, burada Göktaş'ın kendisine "Tuncay Özkan senden bir takım taleplerde bulunur, sen de artık bunu bir şekilde halledersin" dediğini iddia etti. Kendisinin de ne taleple gelineceğini bilmediği için "Tamam görüşürüz" dediğini aktaran Aksoy, bunun ardından o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Özkan ile yine o dönem TBMM Grup Başkanvekili olan Engin Özkoç'un birlikte belediyeye geldiğini söyledi.

İki ismin kendisinden makam odası dışında ve cep telefonlarını kapatarak bir görüşme yapmak istediğini aktaran Aksoy, bu görüşmede Özkan'ın Seyrek'te 1.5 milyon metrekareyi bulan belediye arazileri için çıkmayı düşündüğü ihaleyi, ayrıca AND isimli asansör firmasıyla ilçedeki asansörlerin bakım ve denetimi için anlaşmalarını ve Güneşim Medya ile çalışma yapmasını istediğini iddia etti. Aksoy, bu talepleri yerine getirmediğini de vurguladı.



"CHP, MÜSTEŞAR YAPACAKTI"

Aksoy, Göktaş'la ilgili tartışma yaratacak bir iddia daha ortaya attı. Koç Kuleleri'nden çıkınca şu an milletvekili olan arkadaşının kendisine, "Yarın öbür gün biz iktidar olduğumuz zaman Sayın Genel Başkan, Levent Göktaş'ı MİT Müsteşarı yapacak" dediğini öne sürdü. Aksoy, CHP'de MİT Müsteşarlığı ile ilgili oluşan bu düşünceyi o dönem Genel Başkan Başdanışmanı olan Kenan Nohut'tan da teyit ettiğini ifade etti. Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da Göktaş'ın hukuk bürosuyla anlaşma imzaladığını ve Göktaş'ın değişik şirketlerine ihaleler verdiğine dikkat çekti.Sadece kendisinin değil İzmir'den çok sayıda CHP'li belediye başkanının da Ankara'daki işleri için Levent Göktaş'la görüştürüldüğünü öne süren Aksoy, "İzmir'deki hangi belediye başkanlarının gittiğini ben biliyorum ama bunu tabii ki ispatlayamam.

Ancak benimle ilgili kısmını ispatlayabilirim" diye konuştu. CHP'de siyasetin finansmanının bu şekilde yapılıdğını ifade eden Aksoy, "Ankara'daki siyasetçilerin gelir kaynağı belediyelerdir. Bu tezgahı bozmaya kalktığınızda ya da isteklerini reddettiğinizde başınıza gelmeyen kalmıyor" dedi. Bu nasıl kirli bir ağ? İnsan gerçekten şaşırıyor.

CHP'de siyasetin finansmanı için kurulan bu düzenin açıklığa kavuşturulması için bu iddiaların üzerine gidilmesi şart.

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