Bir yanda TEKNOFEST İzmir’i diğer yanda ucube siyasetin İzmir’i

İzmir'de kapılarını açan TEKNOFEST'e biz de dün gitme imkanı bulduk.

Başta savunma sanayii olmak üzere milli teknolojimizin geldiği noktayla gurur duyduk. İzmirli öğrenciler ve gençler, TEKNOFEST'e adeta hücum ediyor. Akın akın gelen öğrenci ve gençler, son teknoloji SİHA'ları, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı ve daha bir çok ürünü ilgi ile inceliyor.

İzmir'in kabuğunu kırması için yıllardır yüksek teknolojiye ağırlık vermesi gerektiği konuşuldu, yazıldı, çizildi. İşte bunun için ayağımıza kadar gelen TEKNOFEST bulunmaz bir nimet... Bu etkinliğin sadece öğrenci ve gençlerimize, teknoloji geliştirme hevesini aşılaması bile kazanım olarak İzmir'e yeter... İnanıyoruz ki, TEKNOFEST'i gezen İzmirli gençler arasından çok sayıda mucit çıkacak...

SİYASETTE ACI MANZARA

Peki İzmir'in yüksek teknoloji kenti olması için eşsiz bir fırsat sunan ve İzmirlilerin de akın ettiği TEKNOFEST sürerken İzmir'i ileriye taşıması gereken ayaklardan biri olması gereken kent siyasetinde neler oluyor? İşte orası bir hayli can sıkıcı...

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve seçtirdiği CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partinin önümüzdeki günlerde yapılacak kurultayında oy kullanacak İzmirli delegeleri toplamışlar... Belediyenin marinasındaki restoranında kendilerine kahvaltı yaptırıyorlar.

Ardından da dayamışlar önlerine kağıdı ve "Kurultayda Genel Başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerilmesi ve desteklenmesi içim imza vereceksiniz" demişler...

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay haricinde hepsi tek tek imzalamak zorunda kalmış... Öyle bir ortamda dayatılmış ki imza meselesi, atmamak yürek ister!

GENÇLER BUNLARI YIKACAK

Yani kentin bir ucu Çiğli'deki yüksek teknoloji coşkusu yaşanırken CHP'nin kentteki üst tabakası şehrin diğer ucunda bugüne kadar 13 seçim kaybeden 75 yaşındaki birini kurultayda tekrar seçtirmek için imza topluyor. Kılıçdaroğlu seçilsin ki, Soyer ve şürekası da tekrar seçimde aday olabilsin ve pastayı yemeye devam etsinler...

Maalesef Soyer ve kentimizi yönetenlerin vizyonu bu kadar işte... 13 seçim kaybetmiş 75 yaşındaki birini tekrar seçtirmek için bu kadar çaba gösterenlerden İzmir için ne hayır beklenebilir ki? Ancak İzmir, bu vizyonsuzların insafına kalacak kadar küçük ve çaresiz bir kent değil... Alttan gelen TEKNOFEST kuşağı ucube siyasetle oyalanan bu vizyon fakirlerini de yıkıp geçecek ve İzmir'i bir dünya kenti yapacak.

Buna sonuna kadar inanıyoruz...

Cenova seyahatinin gizemi dağılmadı!

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı "İzmir bu gizemli seyahatlerden bıktı" diye çıkış yapınca, seyyah Başkanımız Tunç Soyer, nihayet geçtiğimiz günlerdeki Cenova gezisiyle ilgili bir açıklama yapmaya lütfetti!

Söylediğine göre, Çeşme, Çandarlı ve Foça'daki Ceneviz Kaleleri ile bir turizm destinasyonu oluşturma peşindeymiş.

Soyer, madem böyle önemli olduğunu söylediği bir iş için oraya gitmiş ve Cenova Belediye Başkanı ve diğer yetkililerle görüşmüş niye bunu kaç gündür şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadı.

Soyer'in kendisini seçen İzmirlilere bilgi vermesi gerektiğini hatırlaması için illa ki, Saygılı'nın konuyu gündeme getirmesi mi gerekiyordu? Hem neden ortada tek kare fotoğraf yok? İnternette arama yapınca Soyer'in masonlukta Cenova Locası üyesi olduğuna dair iddialar içeren haberler de dikkate alındığında bu ziyaretle ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerinin bu kadarcık bir açıklamayla giderilmesi mümkün değil.