Bornova’da İduğ’dan vicdansız sürgün

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, iş dünyasındaki başarısını siyasete taşıyamadı. Seçim döneminde İzmir Milletvekili Mahir Polat'la iş birliği yaptı ardından onunla ters düştü. Bir ara genel başkan yardımcısı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la ittifak yaptı ancak sonra onunla da köprüleri attı. Okul arkadaşı olan İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ı geçtiğimiz aylardaki kongrede yeniden seçtirmemek için gövdesini ortaya koydu ancak hezimete uğradı.

Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de yıldızı pek barışmadı.

DEĞİL BÜYÜKŞEHİR, İLÇE BİLE ZOR

Soyer'den sonra Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterileceği konuşulan İduğ'un siyasetteki bu performansı nedeniyle yeniden ilçe belediye başkan adayı yapılmasının bile artık zor olduğu konuşuluyor.

Tamam, bu siyasettir ve bu tür ittifaklar, kavgalar ve hezimetler yaşanabilir. Bir belediye başkanı siyaseten başarılı olamayabilir, önemli olan hizmet yapıp yapmadığıdır.

Onun takdirini de ilçe halkı yapacaktır.

Fakat, bir belediye başkanı siyaset uğruna vicdansızlık yapıyorsa, insanların işleriyle, emekleriyle uğraşıyorsa bunun izahı olmaz, olamaz. İşte İduğ'un da siyaset için yaptığı öyle bir vicdansızlık var ki, affı yok. İduğ, ilçe kongresinde kendisini dinlemeyen ve İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın listesinden yönetime giren veya il delegesi seçilen 13 belediye çalışanını sürdü. İki aydır da bu sürgünlerden geri adım atmadı.

BAZI İSİMLERİ ÇÖPÇÜ YAPTI

Örnek vermek gerekirse, ilçe yöneticisi Engin Bayar, Park Bahçeler biriminde çavuş iken çöp işçisi yapıldı. Yine il delegesi Bülent Özman spor biriminde çalışırken çöp işçisi yapıldı. İlçe Yöneticisi Tezcan Mehmetoğlu tesis sorumlusu iken park işçiliğine getirildi. Delege Ulaş Erdoğan ise, çöp birimine gönderildi. İlçe Yöneticisi Ezgi Kamiloğlu'nun belediyede çalışan eşi Burak Kamiloğlu'nun görevi düşürüldü.

İlçe yöneticisi Ecem Onur'un eşi Mert Onur baş şoförlükten şoförlüğe indirildi. Kongre delegesi Ferdi Yardımcı temizlik işlerinde çavuştu görevden alındı. İlçe yöneticisi Ezgi Kamiloğlu iletişim merkezinden başka birime sürüldü. İlçe yöneticisi Ecem Gül sosyal işlerden veterinerlik hizmetlerine geçirildi. İl ve kurultay delegesi Perihan Yardımcı tesis amirliğinden yapı kontrol birimine geçirildi.

Ferdi Yardımcı, çavuşluktan veterinerliğe gönderildi. Atacan Albayrak, tesis yöneticisiydi veterinerlik birimine gönderildi. Bu arada İsmet Güven'in iş akdi de fesh edildi.

BU VİCDANSIZLIK SONA ERMELİ

Allah aşkına, bu nasıl demokratlık İduğ!

Buradan sizi, bu vicdansız görevlendirmelerden geri adım atmaya çağırıyoruz.

Önümüzdeki seçimde aday gösterilebilir veya gösterilmezsiniz, buna partinizin kurultayından galip çıkacak ekip karar verecek. Ancak ne olursa olsun, bu yaptığınız vicdansızlık unutulmayacak...

Tugay, Özel'in adamını Kent A.Ş.'ye genel müdür yaptı

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, önümüzdeki günlerde yapılacak CHP kurultayında genel başkan adayı Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı. Tugay, Özel'le zaten iyi ilişkiler içindeydi. Onun isteğiyle belediyeye ait Kent A.Ş.'ye Manisa'dan Cenk Erdöl'ü transfer etmişti. Mutemet olarak göreve başlayan Cenk Erdöl, Özel'in genel başkan adaylığına soyunmasının ardından Tugay tarafından iyice zirveye çıkarıldı.

Tugay, sürekli terfi ettirdiği Erdöl'ü hemen Kent A.Ş.'ye genel müdür yaptı. Belediyede "Özel genel başkan olur ve Tugay'ı yeniden aday gösterirse Cenk Erdöl başkan yardımcısı bile olur" diye konuşuluyor.