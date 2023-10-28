İzmir’e çöken Mahir, Şenol ve Heval sırayı PM’ye getirdi!

CHP'nin gündemine 4-5 Kasım'da Ankara'da yapılacak büyük kurultay var. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel yarışacak. Bir taraftan Kemal Bey'in kesin kazanacağı yönünde algı oluşturmaya yönelik söylemler dikkat çekerken parti içerisinden yarışın ortada geçeceğine dair ciddi sinyaller de geliyor. Daha önce de yazdık, CHP İzmir'deki koltuk sahipleri, ortada gözüken yarış için adeta Rus ruleti oynar gibi tercihlerini yaptı ve kurultayda çıkacak sonucu beklemeye başladı. Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin başında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Mahir Polat yer alıyor. Özel'i destekleyenler arasında ise, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Deniz Yücel ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay başı çekiyor. Bu arada son olarak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de Özel'i desteklediğini ilan etti.

POLAT İSMİNİ ÖNERECEKLER

Öte yandan, kurultayda Parti Meclisi'ne (PM) İzmir'den kimlerin gireceği yönünde de hesaplar yapılıyor. Kulisler kaynıyor.

Bu köşede geçtiğimiz 30 Ağustos'ta "Mahir, Heval ve Şenol İzmir'e fena çöktü!" başlıklı bir yazı kaleme almış ve yakın arkadaş olan Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Büyükşehir'e bağlı İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın İzmir'de CHP örgütüne adeta çöktüğünü ve örgüt üzerinde büyük güç sahibi konuma geldiklerini ifade etmiştik.

Şimdi bu ekip, gözünü kurultayda yeniden seçilecek PM'ye de dikti.

Bu ekibin Aslanoğlu aracılığıyla, PM'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yakın çalışma arkadaşı İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun yanı sıra İzmir'den girmesini istedikleri ikinci isim olarak Mahir Polat'ı önerdiği kaydediliyor.

İZMİR ÖRGÜTÜNDE İSİM Mİ YOK?

PM'de bu dönem Nalbantoğlu'nun yanı sıra CHP İzmir'den Milletvekili Ednan Arslan da yer alıyordu. Ancak il kongresi öncesi Arslan, Milletvekili Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ile birlikte Kılıçdaroğlu ile görüşüp Aslanoğlu'nun İl Başkanı yapılmamasını istedi.

Ancak bu girişim ters tepti. İşte şimdi İzmir'e çöken ekip, Arslan'ı çizip Polat'ı PM'ye sokmak için seferber olmuş durumda.

Hatta kulislerde konuşulduğuna göre Polat, İzmir'den yakın ekip arkadaşı olan Perihan Yardımcı'nın da kadın kontenjanından PM'ye önerilmesini istiyormuş. Yani koskoca CHP İzmir Örgütü'nde başka isim kalmamış gibi her köşe başını tutma derdindeler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için İZBETON ve Genel Müdürü Kaya üzerinden kurdurduğu kooperatiflerde de dolaylı olarak hüküm süren bu 3 isim, il örgütünün ardından PM'ye de sızmayı başararabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

ELDEKİ BULGURDAN DA OLABİLİRLER

Ancak buradan uyaralım, Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olabilirler.

Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açık destek verdiği Özgür Özel ipi göğüslerse PM'nin yapısı da seçimde İzmir'de gösterilecek belediye başkan adayları da baştan sona değişir.

Murat Bakan ve Deniz Yücel'in, Özel'in PM listesinde yer alması çok büyük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu destekli Özel, CHP'nin başına gelirse Soyer de büyük ihtimalle çizik yiyecek. Özel ve ekibinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Selin Sayek Böke ve Murat Bakan'ın ismi üzerinde durduğu kulislerde konuşuluyor.

Eğer Soyer, giderse de her köşe başını tutan bu üç ismin işi de çok zor olacak.