‘Eyaletçi Soyer’ ‘özerklikçi’ kuruma başkan oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyalistlerin önerisiyle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

Dün belediye ve bazı internet siteleri bunu bir müjde olarak duyurdu.

CİDDİ KUŞKULARIMIZ VAR

Peki bu gerçekten bir müjde mi? İşte bu konuda bizim ciddi kuşkularımız var. Çünkü, Soyer'in İzmir'i bir eyalete dönüştürme söylemi hala taze. Ne demişti Tunç Soyer, 2020 yılında turizmcilerle yaptığı toplantıda:

"Bir hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Benim aklımda bir 'İzmir parası' çıkarmak vardı, hatta buna İZCOİN diye bir isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar ve 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten koparacak bir çalışma olarak algılanır' dediler."

KÜRESELCİLERİN YENİ HEDEFİ

Evet, bu söylemiyle kafasının arkasındaki küreselcilerin yeni kurguladığı 'şehir devletleri' stratejisi çerçevesinde İzmir'i de özerk bir yapıya yani bir eyalete dönüştürme düşüncesini açık edivermişti.

Peki, Soyer'in bu Bölgeler Meclisi Başkanı olduğu Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ne iş yapar biliyor musunuz? Türkiye'nin birçok maddesine şerh koyduğu ancak PKK'nın Türkiye'yi böleceği hayaliyle uygulanmasını çok istediği 'Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özerklik şartı'nın üye ülkelerde uygulanmasını sağlamak ve gözetmek...

Kendi resmi kurumumuz olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin internet sitesinde de bu durum net bir şekilde anlatılıyor.

MADDELERE ŞERH KOYDUK

PKK elebaşları her gün bu özerklik şartından dem vuruyor. Seçim öncesi PKK'nın birçok söylemiyle aynı şeyleri dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara gelmeleri halinde bu yerel yönetimler özerklik şartını uygulayacaklarını söylüyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, memleketi bölmeye götürecek bu şartı uygulamamakta kararlı. İşte 'eyaletçi Soyer' şimdi 'özerklikçi kongrenin' önemli bir ismi haline geldi. Soyer'in yeni seçildiği göreve bir de bu açıdan bakıldığında ortada Türkiye için hayırlı olduğu çok tartışmalı bir durum olduğu görülüyor.

TÜRKİYE HEDEFİNE ALTYAPI MI?

İsrail'in Gazze'deki soykırımının sürdüğü her gün bölgede gerginlik artıyor. Uçak gemilerini bölgeye gönderen ABD ve müttefiklerinin sırayı yavaş yavaş İran'a ardından da Türkiye'ye getirmek istediği iddiaları her gün yazılıp çiziliyor. ABD, zaten, Suriye'nin kuzeyindeki PKK güçlerini ağır silahlarla donattı, eğitti. İleride Türkiye ile ilgili yeni bir oyun sahneye sürülmek istendiğinde acaba içeride de 'yerel yönetimlerde özerklik şartı' gibi ülkeyi parçalanmaya götürecek bir altyapı mı oluşturulmaya çalışılıyor diye sormamak mümkün değil. İşte Soyer'in bu yeni 'başkanlığı'nı da bu gözle değerlendirmek gerekiyor.

İZMİR'İN HALİ DE ORTADA

Hadi her şeyi geçtik... İzmir'in hali de ortada... Kimse kendisini kandırmasın.

Kentimiz bakımsızlığıyla, çarpık yapılaşmasıyla her geçen gün geriye gidiyor.

Hala Körfez'deki pis kokuyu giderebildik mi gideremedik mi diye tartışıyoruz.

Başarısızlık karnesi ortada olan Soyer, bu yeni göreviyle Avrupa'nın diğer kentlerine bir şey katabilir mi? Bu kötü haldeki bir kentin belediye başkanını yukarıda saydığımız angajmanları olmasa böyle görevlere hiç getirirler mi?