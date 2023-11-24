CHP lideri, BASİFED’e randevu vermiyor!

İzmir iş dünyasının son dönemde çok konuşulan CHP ile ilişkileri konusunda ses getirecek bir gelişmeyi aktarmak istiyoruz.

Biliyorsunuz, kent iş dünyasından iki önemli kuruluş, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na görevdeki son günlerinde aynı gün ama ayrı ayrı birer ziyaret yapmıştı. Bu ziyaretlerde heyetlerin Kılıçdaroğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesiyle ilgili talepte bulunduğu kaydedilmişti. Kılıçdaroğlu ise, "Soyer, beğendiğimiz bir başkan ama adaylık konusunda kararı Parti Meclisi (PM) verecek. Ben İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut başkanların adaylığını açıkladım ama PM'den tepki aldım" demişti. Ancak bazı çevrelerce bu ziyaretlerde Kılıçdaroğlu'nun İzmirli iş insanlarına "İzmir'de adayımız yine Tunç Soyer olacak" dediği şeklinde kamuoyunu yanıltıcı bir spekülasyon üretilmişti. Bu iddia genel merkez tarafından hemen yalanlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde CHP eski lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden BASİFED, yeni Genel Başkan Özel'den de randevu istedi ancak henüz alamadı.

HALA CEVAP YOK

O günkü ziyaretleri yapan heyetlerden biri Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'ydu (BASİFED)... Şimdi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Ali Kasalı yönetimindeki BASİFED'in, yeni Genel Başkan Özgür Özel'den de geçtiğimiz hafta randevu istediği bilgisini edindik. Ancak Özel'den federasyona aradan neredeyse bir hafta geçmesine rağmen hala bir cevap gelmedi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'na o gün İzmir'den yapılan ve Tunç Soyer'in adaylığı istenen ziyaretlerin ardından üretilen spekülasyonlardan sonra Özel'in bu yeni ziyarete biraz mesafeli yaklaştığı ve bu nedenle hala cevap vermediği iddiaları konuşuluyor. Bakalım beklenen randevu önümüzdeki günlerde gelecek mi? Bu arada o kadar spekülasyonun ardından ikinci bir ziyaretin bu kadar çabuk yapılmak istenmesi de ayrıca dikkat çekici.

İZMİRLİ GENÇLERİN VİZYONU BU KADAR KÜÇÜK OLMAMALI!

Yeni Asır olarak geçtiğimiz günlerde İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinin genç çocuklarının, 88 ortak olarak bir araya gelip Genç Girişimciler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. isimli bir şirket kurmasıyla ilgili bir haber yayınladık.

Ortaklar arasında Elmasoğlu ailesinden Cem Elmasoğlu, Dirin ailesinden Ceyda ve Cemal Dirin, Karece ailesinden Berfin ve Cenker Karace, ünlü iş insanı Haluk Özyavuz'un kızı Cevher Özyavuz, Günel ailesinden Mutlu Can Günel, Tanyer ailesinden Mehmet Taylan Tanyer, ünlü iş insanı Mustafa Karabağlı'nın oğlu Mert Karabağlı gibi İzmir iş ve cemiyet hayatının tanınmış bir çok ismi yer alıyor. 300'er bin lira verip toplamda 30 milyon 300 bin lira sermaye ile yola çıkan ve ilk yatırımını Urla İçmeler'de arsa alarak yapan gençler, burada villa inşa edip satacaklar. Kurulan şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Murat Özbek'in açıklamasına göre, gençler bunun ardından Çeşme'ye doğru ilerleyerek 3 yılda bu şekilde 3 büyük proje hayata geçirmeyi hedefliyor.

"VİZYONLARI BU MU!"

Bu haberimizle ilgili İzmir iş dünyasının birçok sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş bir isimle konuştuk. Bu girişim için olumlu şeyler söyleyeceğini düşünüyorduk ama öyle olmayınca şaşırdık. Bu gençlerin hepsinin tanınmış ailelerinin hepsi çok iyi eğitim almış çocukları olduğuna dikkat çeken bu isim, "Yani bu kadar güzide bir topluluk bir araya gelmiş ancak bula bula iş kolu olarak 'gayrimenkul spekülatörlüğünde' karar kılmışlar. Yazık. Bu mudur yani? Vizyonları bu kadar mı? Daha inovatif bir alanda neden yatırım yapmayı düşünmüyorlar. Teknoloji, yapay zeka almış başını gitmiş, bu kadar eğitimli bu gençlerimiz ise, hala emlak spekülasyonlarıyla para kazanma peşinde. Bir araya gelmeleri güzel ancak seçtikleri faaliyet kolu olacak iş değil. Bari gelecek vadeden start-up gibi girişimlere melek yatırımcı olsalardı. Açıkçası haberi okuyunca kızdım ve bunu kendilerine yakıştıramadım" dedi. Siz ne dersiniz, görüştüğümüz bu isim mi haklı yoksa gençler doğrusunu mu yapıyor?

Tugay, Özel'le Bosna'ya gidiyor

CHP'deki kurultay sürecinde İzmir'de Özgür Özel'e açıktan destek veren tek belediye başkanı olan Cemil Tugay'dan yeni bir girişim geldi. Edindiğimiz bilgiye göre, Tugay, 25 Kasım Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle Özel'e bu ülkeye gitmeyi teklif etti. Özel de kabul etti. Karşıyaka Belediye Meclisi Başkan vekili ve Bosna Hersek Masası Başkanı Salih Bayrak, dünden Bosna'ya gitti. Tugay ve Özel'in de bu akşam Bosna'da olacakları ve yarınki etkinliklere katılacakları ayrıca ziyaretlerde bulunacakları belirtildi. Tugay'ın ismi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de geçiyor. Tugay da "Neden olmasın?" diyor. Özel'in İzmir adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar yaşandığı şu dönemde Tugay ile böyle bir ziyaret yapması önemli.

Danışman Eryüce'nin harcamalarına bak sen!

Son günlerde Sayıştay'ın İzmir'de Büyükşehir ve şirketleri ile ilçe belediyelerine yaptığı denetimler sonucu hazırladığı 2022 raporları gündemde. Bu raporlarda en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise, Soyer'in bir danışmanının bir belediye şirketi üzerinden yurt dışına yaptığı ve büyük paralar harcadığı seyahatler. Raporlara göre danışmanı çalışanı olmadığı bu şirketten seyahat harcamaları için 303 bin 172 avro avans alıyor. Bu avanstan 166 bin 711 eurosunu harcıyor. Ayrıca, aynı kişiye ilişkin olarak 308 bin lira tutarında ulaşım ve konaklama gideri kaydedilmiş. Üstelik bu danışman, şirket tarafından kiralanmış olan araçlardan birini de kullanıyor ve akaryakıt giderleri de şirket tarafından karşılanıyor. Sayıştay raporunda isim yazmıyordu ama bu danışmanın Kadir Eryüce olduğu bilgisini edindik... Belediyenin dış ilişkileriyle ilgili danışmanlık yapan Eryüce'nin bugüne kadar belediye adına onlarca kez ve uzun süreli yurt dışı seyahatlerine çıktığı biliniyor.