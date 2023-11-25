Kasalı: Özel’e Soyer için değil tebriğe gideceğiz

İzmir iş dünyasından iki ayrı heyetin geçtiğimiz haftalarda CHP'nin o dönemki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı gün ama ayrı ayrı yapığı ziyaretin ardından kuyuya atılan taş hala çıkarılmaya çalışılıyor.Bu ziyaretlerden birinde Kılıçdaroğlu'nun "İzmir'de adayımız yine Tunç Soyer" açıklaması yaptığı şeklinde bazı kesimlerce, kamuoyuna bir yalan haber servis edildi.Bu, CHP Genel Merkezi tarafından kısa süre içerisinde yalanlandı ancak tantanası hala bitmedi.O günkü ziyaretlerden ilkini gerçekleştiren duayen iş insanı Mehmet Ali Kasalı başkanlığındaki Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİ- FED) CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'den de randevu istediğini ve Özel'in bir haftadır bu talebe cevap vermediğini sizlere dün bu köşede aktardık. Bu bekletmenin sebebinin de Özel'in önceki ziyaretlerden sonra üretilen spekülasyondan duyduğu rahatsızlık olabileceğini belirttik. Bu yazımız üzerine BASİFED Başkanı Kasalı bizleri aradı.Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanlığı yaptığı yıllardan bu yana görevde bulunduğu STK'larda hem yerel hem de genelde iktidar olan parti ve partilerle eşit mesafede kurumsal ilişki kurma ve yürütme konusunda hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Kasalı, "Söz konusu iddialar o gün bizim yaptığımız ziyaretle ilgili değil öğleden sonraki İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) ziyaretiyle ilgili olarak ortaya atılmıştı. Maalesef müessif bir hadise yaşandı. Ben de zaten o ziyaretimizde Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine Soyer'in seçim öncesi STK'larla birlikte çalışacağı sözünü beklentimizin de üstünde yerine getirdiğini söylemiştim o kadar. Ne bir eksik ne bir fazla. O görüşmede olanlardan da bunu teyit edebilirsiniz" dedi.Bu yeni randevuyu da sadece Özgür Özel'i tebrik etmek amacıyla istediklerini vurgulayan Kasalı, "Randevu talebimizin başka hiçbir amacı yok. Soyer'in veya bir başka ismin aday gösterilmesini talep etme gibi bir durumumuz kesinlikle söz konusu olamaz.Ben bu yaşımda böyle bir şeyin içinde olmam. Beni yıllardır izleyen kişiler olarak ne belediye ile ne devlet ne de siyasetle işim olmadığını bilirsiniz. Kesinlikle bir isim önerme noktasında olmayız. Ne benim ne de başkanı olduğum kurumun böyle bir girişimi olur" diye konuştu.Özel'in kendilerine bir haftadır randevu vermemesini de değerlendiren Kasalı, "Özel, çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden randevu talepleri alıyordur. Bir hafta gecikme önemli değil.Bizim zamanla ilgili de bir problemimiz yok. Randevu geldiğinde gider kendisini tebrik ederiz" dedi.İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinin genç çocuklarının, Murat Özbek başkanlığında 88 ortak olarak bir araya gelip Genç Girişimciler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. isimli bir şirket kurması ve işe Urla İçmeler'de villa projesiyle başlaması tartışma konusu oldu. Size dün bu köşede İzmir iş dünyasının birçok sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş bir ismin, bu gençler için söylediği "Kentin tanınmış ailelerinin hepsi çok iyi eğitim almış çocukları bir araya gelmişler ve bula bula iş kolu olarak 'gayrimenkul spekülatörlüğünde' karar kılmışlar. Yazık. Bu mudur yani? Vizyonları bu kadar mı? Daha inovatif bir alanda yatırım yapmayı neden düşünmüyorlar?" dediğini aktarmıştık.Bu arada dün söz konusu eleştiriyi getiren iş insanına İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı Feyyaz Sungur'dan tepki geldi. Genç nesil sanayicilerin şevkini kırmaya kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Sungur, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin girişimcilik olduğunu belirtti. Sungur, "Yüksek eğitim kalitesine ve sermaye gücüne sahip bu gençlerin başlattığı girişimcilik hareketini kimse küçümseyemez. Bu oluşum uzun soluklu. İçlerinde 20'li yaşlarda gençlerin bulunduğu bu hareket uzun yıllar, büyüyerek devam edecek.Farklı alanlarda yatırımlar yapacaklar" dedi.Teknolojinin her şeye hakim olduğu, sanayide sürdürülebilirlik hedefinin öne geçtiği bu çağda yeni başlayan bir hareketi 'vizyonları küçük' diye basitleştirmenin iş dünyasında belli yerlere gelmiş, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış bir isme yakışmayacağını ifade eden Sungur, "Aksine bu kişinin bu gençlere tecrübelerini aktarması, gönüllü danışmanlık yapması gerekir. İzmir iş dünyası yıllarca çok ortaklı girişimcilik çabalarından başarısızlıkla çıktı. Bu gençler bu kaderi de değiştirecekler, buna inanıyorum. Atatürk'ün gösterdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ellerini taşın altına sokan gençlerimize saygı duymak, işlerini kolaylaştırmak, gururla takip etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bu arada edindiğimiz bilgilire göre, dün burada akdardığımız değerlendirme gençlerin canını biraz sıkmış. Bizce hiç canlarını sıkmasınlar, işlerine devam etsinler. Eleştiride bulunan iş insanının açıklamalarını da kendilerine yol gösterici referanslardan biri olarak değerlendirsinler.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son günlerde mağduriyet algısı yaratarak adaylık potasına yeniden girmek istiyor. Ama olmuyor.Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin de adaylık için çalıştığı belirtiliyor.Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için bastırıyor. Sizlere dün Tugay'ın bu hafta sonu Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte Bosna Hersek'te olacağını aktarmıştık. Bu arada Tugay'ın İzmir'de sessiz sedasız ilçe turlarına başladığı da ortaya çıktı. Tugay, Menderes ve Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu. Bakalım Tugay, güçlü rakiplerinin arasından sıyrılabilecek mi?CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışı daha da kızışacak gibi duruyor.