İzmir iş dünyasında büyük ‘Soyer’ çatlağı

Sizlere iki gündür bu köşede Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED), yerel seçimler için adayların belirlenmesine kısa süre kala CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den talep ettiği randevuyla ilgili gelişmeleri aktarıyoruz.

Özel'den henüz cevap gelmeyen bu ziyaret talebi çok dikkat çekti. Çünkü, BASİFED ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na görevdeki son günlerinde yaptığı ziyaret büyük sansasyon yaratmıştı.

Bu ziyaretlerde heyetlerin Kılıçdaroğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesini talep ettikleri belirtilmişti. Bu arada bazı çevrelerce İZSİAD'ın ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun "Adayımız yine Soyer" açıklamasında bulunduğu yalanı servis edilmişti. Ancak bu, bizzat CHP Genel Merkezi tarafından yalanlanmıştı.

ÖZEL'İ İKNA İÇİN

İşte böyle bir skandalın hemen ardından BASİFED'in bu defa yeni göreve gelen Özel'e adayların belirlenmek üzere olduğu bir zamanda ziyaret yapmak istemesi çok manidardı.

BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, her ne kadar bize, "Bu ziyareti Soyer'in adaylığını istemek için değil Özgür Özel'i yeni görevinden dolayı tebrik etmek için yapacağız. Bizim bir isim önerme gibi bir girişimimiz olamaz" açıklamasında bulunsa da İzmir iş dünyasındaki algı hiç de bu şekilde oluşmadı. İş dünyasında bunun bal gibi de Soyer'in yeniden adaylığına sıcak bakmadığını her haliyle belli eden Özel'i bu düşüncesinden vazgeçirip Soyer'i aday yapması için ikna ziyareti olduğu konuşulmaya başlandı.

3 DERNEKTEN REST

İşte bu nedenle İzmir iş dünyasında büyük bir çatlak oluştu.

Kasalı'nın insiyatifiyle bulunulan randevu talebinden haberi olmayan kent iş dünyasının önde gelen isimlerinden İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu ziyarete kalıtmama kararı aldı. Bu bilgi kesin.

Aynı zamanda BASİFED'de Kasalı'nın Başkan Yardımcılığını da yapan 3 ismin, bu ziyaretin görünürdeki Özel'i tebrik amacını aşacağı yönünde endişeleri olduğu belirtildi. 3 başkanın böyle bir randevu istendiğinden haberdar bile edilmedikleri siteminde bulundukları kaydedilirken, "Özel'i yeni görevinden dolayı biz de tebrik etmek isteriz. Ancak, biz zaten bu tür kurumsal ilişkileri derneklerimizin kendi bünyesinde yürütüyoruz. Tüm siyasi partilerle eşit mesafede ilişki geliştiriyoruz. Bu nedenle ziyarete katılmak istemiyoruz" dedikleri ifade ediliyor.

TARTIŞTIRILMAMALIYDI

Bu tablo iş dünyası derneklerinin çatı örgütü BASİFED açısından çok üzücü oldu. Çünkü, böyle bir ziyarete gitmeme kararı alan 3 dernek, İzmir iş dünyasının en büyük 3 derneği ve çatı örgütleri BASİFED'in en önemli bileşenleri.

Sayın Mehmet Ali Kasalı, İzmir iş dünyası ve sivil toplum camiasında herkesin saygı duyduğu bir isim. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da yürüten ve Soyer ile bu nedenle yakın ilişki içerisinde olan Kasalı'nın böyle bir ziyaret talebini hem de kendi başkan yardımcılarının haberi olmadan yapması, BASİFED içinde anlaşmazlık çıkmasına neden oldu.

Bünyesinde 12 dernek, 2 bin üye ve 5 bine yakın işletme yer alan BASİFED, böyle bir tartışmanın içine itilmemeliydi. Zaten sansasyona neden olan ilk ziyaret sonrası oluşturulan spekülasyonun açtığı yaralar tazeyken böyle bir girişimde bulunmak bizce hiç doğru olmadı. Umarız, BASİFED bu krizi atlatır ve yoluna yine güçlü bir şekilde devam eder.

Bu gördüğünüz fotoğraf, CHP Sözcüsü Yücel'in 'vefasızlığına' değer mi?

CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğüne getirilen İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in buraya beraber siyaset yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, Aziz Kocaoğlu, Tuncay Özkan gibi isimleri sata sata geldiğini çok yazdık, çizdik. Sözcülük görevini de hakkıyla yerine getirebileceği kanaatinde olmadığımızı da vurguladık. Ancak, şurası da bir gerçek ki, eğer siyaset vefa gibi bazı temel değerlere uzak düşme pahasına da olsa bir şekilde belirli bir etki düzeyine ulaşmak ve bazı makamlara gelmekse Deniz Yücel, bunda şu ana kadar çok başarılı. Neticede il başkanlığından partinin en üstündeki isimlerden biri konumuna yükseldi.

BUCA'DA KARŞILAMA

Kendisini İl Başkanlığı'nda sonuna kadar destekleyen ve üzerine milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakıp Özgür Özel'i destekleyerek siyasi kariyeri açısından çok kritik bir adım atmış oldu. Nitekim, Yücel, bu göreve seçildikten sonra ilk kez geldiği ilçesinde, parti örgütü tarafından bu fotoğrafta gördüğünüz gibi coşkulu bir şekilde karşılandı.

Grup Gündoğarken'in "Ankara'dan abim geldi" şarkısında olduğu gibi Buca örgütünün de Ankara'dan Parti Sözcüsü gelmişti.

Yücel'in bundan sonraki süreçte CHP İzmir siyasetinin yanı sıra Türkiye siyasetinde de etkin hale geleceğini anlaşılıyor. Ancak, bu gördüğünüz fotoğrafın başrol oyuncusu olmak ve önemli makamlara gelmek, elinizden tutan kişilere siyaset gibi kaygan bir zeminde bile olsa böyle vefasızlık yapmaya değer mi? Bizce kesinlikle değmez...