Devlet, İzmir için inisiyatifi ele almalı

İzmir'de dün deniz kabarması sonucu yaşanan ve kentin gözbebeği semtlerini sular altında bırakan felaket, bir kez daha kentin afetlere hazırlıklı olmadığı gerçeğini gösterdi.

Olmuyor, maalesef olmuyor...

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin dün yaptığı "Fırtına çıkabilir, deniz yükselebilir.

Deprem de olabilir. Ne de olsa hepsi bir doğa olayıdır. Normaldir. Normal olmayan, insanlığın 21.yüzyılda sahip olduğu teknolojik birikime rağmen, bu doğa olaylarından trajik biçimde etkilenmesidir" açıklaması İzmir'deki sıkıntıyı net bir şekilde özetliyor.



BU BÖYLE DEVAM ETMEZ

60-70 kilometre uzaktaki Sisam Adası'nda deprem oluyor, İzmir'de apartmanlar, siteler yıkılıyor, binlerce insanımız enkaz altında kalıyor, 117 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bir de daha kırılmayan ama kentin altını ilmek ilmek saran fay hatları harekete geçmiş olsa, Allah korusun, belki de şehrimiz yerle bir olacak.

Öte yandan hafif bir yağmur yağıyor, sokaklar göle dönüyor. Dünkü gibi deniz biraz kabarıyor İzmir büyük darbe yiyor.

Körfez kirliliği almış başını gitmiş, 40 yıldır çözülemiyor, çözülecek gibi de durmuyor.

Kentsel dönüşüm desen hak getire...



BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART

Maalesef dünkü felaketle İzmir'in bu anlayışla bir arpa boyu yol alamayacağı gerçeğiyle belki de bininci kez yüzleştik. 4.5 milyon İzmirlinin kaderi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in artık ciddiyeti sorgulanır popülist tavırlarına ve "İzmir'i dirençli kent haline getiriyoruz" türü masallarına bırakılmayacak kadar önemli.

Adını koyalım, belediyelerle bu iş olmuyor.

İzmir'in depremden sel felaketlerine, körfez kirliliğinden çarpık kentleşmeye kadar sorunlarının çözümü için merkezi ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var. İzmir'e özel yasa mı çıkarılır bilmiyorum ancak devlet artık burada inisiyatifi tamamen ele almalı.



Soyer - iş dünyası hattı toz duman

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın CHP lideri Özgür Özel'den randevu talep etmesi iş dünyasını karıştırdı. Ziyaretin görünürdeki "Özel'i tebrik" amacını aşacağı ve Soyer'i pazarlamaya dönüşeceği yönünde endişeleri olan 3 dernek isyan çıkardı. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ve EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu ziyarete katılmama kararı aldı. Bu, iş dünyası ve Soyer arasında fırtınaya yol açtı. Soyer'in hem bu ziyaretle ilgili "Biz Soyer'i önermeye değil Özel'i tebriğe gideceğiz" diyen Kasalı'ya hem de bu söze rağmen endişe duyup ziyarete katılmama kararı alan 3 dernek başkanına tepkili olduğu belirtiliyor. İzmir'in yaşadığı su taşkını felaketi nedeniyle yerimiz olmadığı için çok detaya giremiyoruz ancak yarınki yazımızda gelişmeleri etraflıca aktaracağız.

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