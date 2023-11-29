Gider ayak ‘bedelsiz’ 10 yıllık ihale

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday olması artık zor gözüküyor.

Ancak kendisi gider ayak sessiz sedasız ilginç bir ihale gerçekleştirdi.

İzmir sınırları içerisinde 2 bin adet elektrik destekli ve akıllı bisikletin 7 gün 24 saat hizmet verilmek üzere "Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi" ihalesi kapalı teklif usülüyle yaptı. İhaleyi, Mia Teknoloji A.Ş. bünyesindeki Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. kazandı.

10 YILLIK HAK

Kazanan firma ihaleyi bedelsiz olarak aldı, ancak belediyeye yüzde 7'den başlayacak bir hasılat payı ödemeyi kabul etti. İşin bomba tarafı İzmir'in 10 yılı da bu ihaleyle bağlandı.

Çünkü ihale süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Bu süre zarfında İzmir'de elektrikli bisiklet işletme yetkisi Tripy Mobility Teknoloji A.Ş'de olacak.

Mia Teknoloji, bunu böyle duyurdu. Bu nasıl iştir böyle? Soyer daha önce İzmir'deki reklam alanlarını da kendi görev süresini aşacak şekilde ihale etmişti.

Şimdi de böyle önemli bir ihaleyi gider ayak 10 yıllığına verdi. Yani yeni gelen başkan, belki başka bir model geliştirecek?

Soyer, niye bir sonraki belediye başkanının elini gider ayak böyle bağlıyor?

HEDEP desteği kurtarabilir mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'den bir türlü yeniden adaylık konusunda sinyal alamıyor.

Ne yapsa olmuyor? En son hakkında başlatılan bir araştırmanın üzerinde "İdam sehpasına da çıkarsalar aynısını söylerim" gibi söylemlerle mağduru oynamaya çalıştı ancak o da tutmadı. Soyer'in şimdi umudunu HEDEP'e bağladığı belirtiliyor. Kulislerde Soyer'in HEDEP üst düzey yönetimiyle temasa geçip, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Eğer İzmir'de Tunç Soyer'i yeniden aday gösterirseniz biz destek veririz" dedirtmek istediği kaydediliyor.

BOŞUNA DOLDURMADI

Eee Soyer, görev yaptığı süre boyunca binlerce HEDEP'liyi boşuna doldurmadı.

Bugünleri düşündü. Öte yandan İzmir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Derneği Başkanı Alaattin Epözdemir'in sık sık Soyer'in adaylığına destek veren açıklamalar yapması da dikkat çekiyor.

Ne siyasetmiş böyle! 81 yaşında koltuk peşine düşürtüyor

Seçim yaklaştı ve belediye başkan adaylarının belirlenmesi safhasına gelindi ya, CHP İzmir'de tam bir şenlik yaşanıyor. Artık evde oturup torun sevme yaşında olan bazı isimlerin, adaylık yoklaması için piyasaya çıkması "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor.

Örneğin, 73 yaşında olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski İl Başkanı Alaattin Yüksel, bir TV programında arzı endam edip "Bugün aday olarak çok istiyor olsam bile 'ben adayım' diye ortaya çıkmam. Hiçbir göreve kendim talip olmadım" diyerek resmen sinyali çakıyor. Pes artık yahu... Sayın Yüksel, sizin bir zamanlarki can dostunuz Aziz Kocaoğlu, bu belediyeyi 15 yıl yönetti... Siz de o dönem belediye yönetiminde bir hayli söz sahibiydiniz. Yeter artık, bu neyin hırsı bırakın bu işleri...

BASIN TOPLANTISI

Hadi Alaattin Yüksel'i anladık, 81 yaşında olan Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur'a ne diyelim! CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapıp "Canımla, başımla sonuna kadar ön seçim olursa varım" diye ortaya çıktı. Tepki alınca da dün "Aday değilim" diye açıklama yaptı. Siyasete giren kolay bırakamaz derler ancak iş bu kadar da acıklı boyuta götürülmemeli...

CHP'de Büyükşehir'e sürpriz aday geliyor

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya çıktı. Bornova'da 2014-2019 arasında belediye başkanlığı yapan Olgun Atila'nın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olacağı belirtildi. Genç kuşak politikacılar arasında dikkat çeken bir isim olan Atila'nın önümüzdeki günlerde CHP İl Başkanlığı'na adaylık için başvuracağı ifade ediliyor. Atila'nın ismi Bornova Belediye Başkan adaylığı için de geçiyor.