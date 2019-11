Alışveriş yapmak için en iyi dönem Kasım-Aralık aylarıdır. Çünkü global festivallerle birlikte en büyük indirimlerin ve fırsatların sunulduğu zamanlardır. Festivallerin yanı sıra, yıl sonu hedeflerini tutturmak isteyen firmalar da önemli kampanyalar düzenlerler. Dev alışveriş festivallerinden ilki olan 11.11'i geride bıraktık. Dünya çapında Aliexpress'in (Alibaba) başlattığı alışveriş festivalinde büyük indirimler yapıldı ve indirim kuponlarıyla da birleşince tüketiciler gerçekten karlı çıktı. Ancak ülkemiz için bu durum pek de öyle değil. Çünkü N11, Gittigidiyor, Hepsi Burada ve Trendyol gibi önemli internet alışveriş sitelerinin yanı sıra, büyük markalarda da özel 11.11 indirimleriyle karşılaştık ancak bunlar vatandaşı tatmin etmedi



REKORLAR KIRILDI



Yabancı sitelerde cep telefonundan cekete, dronedan akıllı saate kadar her üründe büyük indirimler yapıldı. Ancak Türkiye'de gerçekten indirim yapılan ürün sayısı o kadar azdı ki, bazı siteler reklamlarında indirim yapılan ürünlerden kazakları ön plana çıkardı. Kimi aradığı her şeyi bulup alırken, kimileri de bütçesini ikinci alışveriş festivali olan Black Friday'e yani Efsane Cuma'ya saklıyor. Görünen o ki, Efsane Cuma'da da bizi çok büyük indirimler bekliyor.Dünya çapında sadece indirimli ürünleri hesaba katarak yapılan araştırmalara göre, 160 milyar doların üzerinde bir gelir elde edildi. Bu gelirde aslan payı ise, bu 11.11 çılgınlığını başlatan Jack Ma'nın alışveriş sitesi Aliexpress'in oldu. E-ticaret devi Alibaba yani Aliexpress'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, firma 'Bekarlar Günü' olarak da bilinen bu festivali 24 saatte 34,8 milyar dolar gelirle kapattı.



YENİ İNDİRİMLER



Efsane Cuma indirimleri başlamış durumda. Efsane Cuma 28 Kasım'a denk geliyor ancak dev markalar indirimlerini bütün haftaya yaymış durumda. Bazılarında ön sipariş verebiliyorsunuz. Efsane Cuma'nın en önemli özelliği, sabah erken saatte açılan mağazalar oluyor. Aslında internet alışverişinden çok, mağaza indirimleri daha popüler. Ancak günümüzde ister istemez bu festival de sanal dünyaya kaymış durumda. Bu yıl özellikle hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor



ROBOT SÜPÜRGELERE İLGİ BÜYÜK



2019'da en çok tercih edilecek ürünlerin hızlı tüketim ürünleri değil, elektronik ürünler olacağı, robot süpürgelerin favori ürünlerden olacağı öngörülüyor. Yaşamı kolaylaştıran akıllı teknolojilere öncülük ederek gelenekselin dışına çıkan yenilikçi markalar, robot süpürgelerde de artık uygun fiyatlı ürünler çıkarıyor. Hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan ürünler robot süpürgelerle sınırlı değil tabi. Bunun yanında bluetooth hoparlörler, ses geçirmez kulaklıklar, taşınabilir projeksiyon cihazları, cebimize sığan drone helikopterler gibi yüzlerce ürün de Efsane Cuma'da büyük indirimlerle karşımıza çıkacak.



NEREDEN GELİYOR?



Amerika'da her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü yapılan "Efsane Cuma" etkinliği, 1932 yılından beri Noel alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Amerika'dan sonra Kanada ve İngiltere'ye ve ardından tüm dünyaya yayılan "Efsane Cuma" her yıl inanılmaz indirimlere sahne oluyor. Herhangi bir dini ritüeli ve anlamı bulunmayan gelenek, alışveriş çılgınlığına neden olan indirimleriyle pazara canlılık katıyor.