Alışveriş yapmak için en iyi dönem Kasım- Aralık aylarıdır.

Global festivallerle birlikte en büyük indirimlerin ve fırsatların sunulduğu zamanlardır.

Festivaller yapılırken, yıl sonu hedeflerini tutturmak isteyen firmalar da önemli kampanyalar düzenler. 11.11 festivalini rekorlarla geride bıraktık.

Kimi uzun süredir ertelediği ürünleri satın aldı, kimi de bütçesini Efsane Cuma'ya sakladı. Dünya çapında Aliexpress, ülkemizde ise önemli alışveriş sitelerinin yanı sıra, büyük markalarda da özel indirimlerle karşılaştık. Black Friday'de de bizi çok büyük indirimler bekliyor.



YENİ İNDİRİMLER



Bugünden itibaren Efsane Cuma indirimleri başlamış durumda.

Aslında 29 Kasım Cuma günü yapılacak. Ancak müşteri çekmek isteyen dev markalar indirimlerini 1 haftaya yaymış durumda.

Black Friday'in bir başka önemli özelliği de gece 00.00'dan itibaren internet sitelerinde başlayan dev kampanyalar ve sabah erken saatte açılan mağazalar. Aslında internet alışverişinden çok, mağaza indirimleri daha popülerdir. Ancak günümüzde ister istemez bu festival de sanal dünyaya kaydı. Her ne alacaksanız, 29 Kasım'ı bekleseniz iyi olur. Bazı markaların Temmuz'da, bazılarının ise Mart'ta başlayıp ay boyunca sürdürdüğü Black Friday indirimlerinin gerçeği bu tarihte yapılacak. Şimdi indirimde gördüğünüz bir ürünü bile almayıp Efsane Cuma'yı bekleyin.

Başka sitelerde fiyatı daha da düşebilir. Sonra pişman olmayın.



ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLARA DİKKAT EDİN



Geçtiğimiz hafta bu festivalden bahsederken, karşılaştırma yapmanın ve şişirilmiş fiyatları belirlemenin önemine değinmiştik.

Maalesef çok sayıda marka, ürünlerinde benzer taktikler kullanıyor.

Yani piyasa değeri 100 lira olan bir ürünün fiyatını 180 liraymış gibi gösterip, daha sonra 'Yüzde 50 indirim yaptık!' diye bas bas bağırarak yine 90-100 liraya sattıklarını görüyoruz.

Bunun için, ürünün son 1 aylık fiyat değişimlerine de bakmakta fayda var. Sepete atmak da bu yüzden çok mantıklı oluyor. Ürünün fiyatını takip edebiliyorsunuz.