SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar dikkat! Emekli olunacak kurum için bazı önemli kuralları göz önünde bulundurmak gerekiyor

Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor.

2008'deki reformla tüm kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi.

Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor.

Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor.

Birleştirilen çalışmalara askerlik doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.



SON 3.5 YIL FORMÜLÜ



Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu gündeme getiriliyor.

Bu noktada 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz, hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor.



NE ZAMAN VE NASIL YAPMALI?



Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.



MEMURLARIN DURUMU



Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.



1 GÜNLE 1 YIL KAZAN



İki ay askerlik borçlanması yapıp, emeklilik yaşımı bir sene geri alabilir miyim? Tarihlerim tutuyor. EMİRHAN ÇİÇEK

Erkekler sigortadan önce askerlik yapmışlarsa bunları borçlanarak erken emekli olabiliyor. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile bir sene kazandırabilir. Örneğin 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.

Bir günlük borçlanma bile sizi geriye çekerse işe girişinizi bir yıl kazanabilirsiniz. Burada en önemli olan askerliğin sigortadan önce olması. Kadınlarda ise sigortadan sonraki doğumlar borçlanılarak 6 yıl yani 2 bin 160 gün prim kazanabiliyor.



İŞYERİ EL DEĞİŞTİRİRSE TAZMİNAT ALIR MI?



Eşim aynı şirkette 17 yıldır çalışıyor. Bu şirket tüm haklarıyla birlikte başka bir şahsa satıldı. Fakat eşim bu yeni sahipleriyle çalışmak istemiyor, tazminatını alabilir mi? Cengiz SERİN

İş yeri devirlerinde tüm çalışanların hakları da sözleşmeleri de kesintiye uğramadan devrolmuş sayılır. Dolayısıyla yeni işveren çalışanların sözleşmesini haklı nedenle feshedemez.

Çalışan da işyeri devredildiği için haklarını kaybetme korkusuyla iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez. Feshetmesi halinde kıdem tazminatı veya başka bir tazminat talep edemeyecektir. Yargıtay'a göre de işyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün değildir. İşyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkânı vermez. Ancak devir sonucunda çalışma koşulları esaslı şekilde ağırlaşıyorsa çalışanın fesih hakkı bulunmaktadır.

Dolayısıyla kural olarak işyeri devredildiği için iş ilişkisi sona erdirilemez.



YETİM MAAŞI ŞARTLARI



Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alabilir miyim? Hatice AYDIN

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a'ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır.

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a'ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.



ÖĞRENCİDE YAŞ SINIRI VAR



Yetim maaşı almak için doktora ve yüksek lisans 2. bir üniversite midir? Yoksa üniversite devamı olarak mı sayılır? Yusuf TEKİN

Hak sahibi erkek çocuk, yükseköğrenime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir. 2. bir üniversite okuması veya yüksek lisans, doktora yapması fark etmez.