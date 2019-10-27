Yeni vergi reformu ile az kazanan az çok kazanan çok vergi verecek. 4 dilimden oluşan vergi tarifesi 5’e çıkacak. 500 bin liranın üzerinde maaş alanların vergisi yüzde 35’den 40’a yükselecek

TBMM'de görüşmelerine başlanacak olan yeni vergi reformu yasa taslağı ücret gelirlerinde yeni vergi dilimleri içeriyor. Bu güne kadar çalışanlar için 4 adet uygulanan ve en fazla yüzde 35'e kadar olan vergi dilimleri 5'e çıkacak ve yüzde 40'a ulaşacak.



4 DİLİM BULUNUYOR



Mevcut uygulamada çalışanların gelir vergisi uygulamasında dört ayrı dilim bulunuyor.

Bu dilimler yüzde 15'den başlayıp yüzde 35'e kadar oranlarla vergilendiriliyor.



BİRİNCİ DİLİM: Buna göre yıllık 18 bin TL'ye kadar geliri olanlar yüzde 15'lik dilim içinde bulunuyor.



İKİNCİ DİLİM: Bu dilimde rakam 40 bin liradan başlıyor. 40 bin lira geliri olan birisi bunun 18 bin lirası için 2.700 lira ödüyor. Fazlası için ise yüzde 20 oran uygulanıyor.



ÜÇÜNCÜ DİLİM: 98 bin liranın 40 bin lirası için 7.100 lira ödeniyor. Bu ücret geliriyse bu kez 148 bin liranın 40 bin TL'si için 7 bin 100 lira ödeniyor. Fazlasında ise oran yüzde 27 oluyor.



DÖRDÜNCÜ DİLİM: Bu dilimde olanlar 98 bin liranın fazlasını kazandıklarında 98 bin lirası için 22 bin 760 TL ödüyor. Ücret gelirinde ise 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken fazlası için uygulanın oran yüzde 35 oluyor.



İKİ DİLİM DEĞİŞİYOR



Bu uygulamada yüzde 27'lik orana kadar olan bölümde değişiklik yapılmazken taslakta yüzde 35'lik bölüm için yeni miktarlar belirleniyor ve yüzde 40'lık yeni bir dilim daha ekleniyor.

Buna göre de 500 bin TL'nin 98 bin TL'si için 22.760 lira ödenecek. Bu ücret geliri ise bu kez 500 bin TL'nin 148 bin TL'si için 36 bin 260 lira ödenirken fazlasının oranı yüzde 35 olacak. Taslakta yer alan bir diğer dilime göre ise 500 bin TL'nin 500 bin TL'si için 163 bin 460 TL ödenecek, fazlasının oranı yüzde 40 olacak.